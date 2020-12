The Witcher: Nightmare of the Wolf, con protagonista Vesemir, ha un terrificante logo ufficiale

Gli appassionati della serie The Witcher sono in febbrile attesa di scoprire quando potranno assistere al ritorno di Geralt di Rivia nella seconda stagione della serie Netflix dedicata allo strigo – ma ricorderete che non si tratta dell’unico progetto in cantiere per la nota emittente e casa produttrice in streaming. Attualmente, infatti, è anche in fase di produzione The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film animato che ha appena visto venire svelato online il suo (terrificante) logo ufficiale.

Considerando che il titolo si traduce come “l’incubo del Lupo”, non sorprende che il logo scelto strizzi particolarmente l’occhio al tema dei brutti sogni: quella che è l’abituale testa di Lupo dell’omonima scuola dei witcher, infatti, in questo caso è scheletrica e spaventosa, probabilmente ad anticipare atmosfere molto tetre per l’opera, che avrà per protagonista Vesemir.

Il logo di The Witcher: Nightmare of the Wolf

Vi ricordiamo che questo personaggio, ben noto anche agli amanti della serie di videogiochi di CD Projekt RED, è il saggio mentore di Geralt di Rivia, e avrà il ruolo centrale in Nightmare of the Wolf.

Secondo la sinossi ufficiale diramata da Netflix, in questo film vedremo che «tanto tempo prima di istruire Geralt, Vesemir inizia il suo viaggio come witcher dopo che il misterioso Deglan lo reclama attraverso la Legge della Sorpresa.»

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

Il film, hanno anticipato gli autori, sarà un’interpretazione delle vicende di Vesemir basata sui romanzi e i racconti di Andrzej Sapkwoski, esattamente come la serie Netflix (e non sulla saga videoludica, che è a sua volta una interpretazione delle opere letterarie), e sarà coerente con le vicende canoniche di Geralt, Yennefer e Ciri. Inoltre, sarà supervisionato da Lauren S. Hissrich, già showrunner e autrice della serie principale.

Non sappiamo ancora con precisione quando The Witcher: Nightmare of the Wolf debutterà, ma sappiamo che lo farà nel 2021 e che gli amanti del Geralt videoludico terranno gli occhi sulla prossima fatica di Netflix dedicata allo strigo – e al suo mentore. Intanto, avete letto che Henry Cavill si è ferito durante le riprese della nuova stagione?