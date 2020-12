The Elder Scrolls 6 è il più atteso dall’utenza PS5 (quindi uscirà?)

Da mesi si discute circa la possibilità che The Elder Scrolls VI, così come Starfield, possa essere un titolo multipiattaforma. Dopo che Microsoft ha scelto di confermare l’acquisizione di Bethesda e ZeniMax per la cifra di ben 7.5 miliardi di dollari, le voci a tal proposito hanno iniziato a rincorrersi senza sosta.

Nelle scorse settimane Todd Howard – il director di Fallout e Skyrim – ha dichiarato che le due società «non hanno affrontato la questione [dell’esclusività]» e che è difficile immaginare che The Elder Scrolls 6 non esca su più piattaforme.

Ad oggi, tuttavia, manca ancora l’ufficialità della cosa, sebbene pian piano le cose stanno iniziato a farsi sempre più chiare. Un nuovo indizio potrebbe essere trapelato dal PlayStation Blog, al cui interno è possibile notare le votazioni per il Game of the Year (e altri premi) dove il gioco di Bethesda è stato nominato nella categoria “Most Anticipated Game”.

Inserire nelle votazioni anche The Elder Scrolls VI nella sezione dei “giochi più attesi” non fa altro che accrescere le voci sul fatto che il gioco potrebbe arrivare in ogni caso su PS5 e che quindi non sarà esclusiva Xbox (e PC). Va detto comunque che potrebbe semplicemente trattarsi semplicemente di un’abile mossa di Sony per attirare l’attenzione sulle questione, al momento ancora irrisolta.

Ad ogni modo, è ancora davvero troppo presto per tirare le somme: sempre Howard ha infatti confermato che sia Starfield che The Elder Scrolls 6 saranno disponibili sul catalogo Xbox Game Pass al lancio dei due titoli in questione, lancio che non avverrà di certo a breve: ci vorranno infatti ancora diversi mesi prima di vedere i due giochi in movimento.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità circa il prossimo capitolo della saga fantasy per eccellenza di Bethesda e ZeniMax.