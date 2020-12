The Witcher Stagione 2, scopriamo l’enorme mappa del Continente

La seconda stagione di The Witcher, prevista in esclusiva su Netflix durante il prossimo, è sicuramente tra le più attese tra quelle attualmente in lavorazione.

Ora, il colosso dello streaming ha deciso di fare un ulteriore regalo di Natale a tutti i fan dello show basato sull’omonima saga di romanzi fantasy a cura di Andrzej Sapkowski. Si tratta infatti di una vera e propria mappa interattiva del Continente, la quale racchiude tutte le novità mostrate durante il “Witchmas” più alcune sorprese niente male.

All’interno è anche presente la prima pagina della sceneggiatura della Stagione 2. Per poter fare un viaggio (virtuale) tra le terre di Geralt di Rivia, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che lo scorso 21 dicembre, sempre Netflix ha mostrato il terrificante logo ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato che racconterà le gesta di Vesemir (mentore di Geralt).

La trama della seconda stagione della serie principale prenderà il via subito dopo il finale della prima stagione, ossia a seguito della battaglia di Sodden. Geralt è convinto che Yennefer sia morta e decide così di portare Ciri a Kaer Morhen, il leggendario luogo dove l’eroe è stato cresciuto e allenato da Vesemir e dagli altri Witcher della Scuola del Lupo quando era ancora giovane.

Il cast di The Witcher vede la presenza di Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia, oltre a Anya Chalotra (Yennefer), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (la principessa Renfri).

Troviamo anche Freya Allan (Ciri, principessa di Cintra), Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson (regina Calanthe), Adam Levy (Mousesack), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musia (Sir Lazlo) e Anna Shaffer (Triss).

L’uscita della seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata nel corso del prossimo anno in esclusiva sul catalogo Netflix.