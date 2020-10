The Elder Scrolls 6 sparito? Ci pensano i fan (con un trailer)

Alcune settimane fa il colosso Microsoft ha investito la cifra di 7,5 miliardi di dollari per aggiungere Bethesda al suo carnet di sviluppatori, grazie all’acquisizione del pacchetto di ZeniMax Media. Inutile dire che tra i titoli più attesi tra quelli in produzione figura The Elder Scrolls VI, il quale potrebbe – il condizionale è d’obbligo – diventare esclusivo delle piattaforme Xbox.

Da troppo tempo però non sappiamo più nulla della nuova avventura fantasy sequel di Skyrim, tanto che è toccato a un fan realizzare un nuovo e sorprendente trailer del gioco, pur di ingannare l’attesa.

The Elder Scrolls 6: Hammerfell – titolo di fantasia – si mostra infatti in un finto reveal trailer realizzato mettendo insieme vari spezzoni da altri giochi (e il risultato è realmente sorprendente). Trovate il video poco più in basso:

Ricordiamo che alcuni giorni fa, Phil Spencer ha dovuto “giustificare” la spesa dei 7,5 miliardi spesi da Microsoft per Bethesda, senza portare The Elder Scrolls VI sulla “rivale” PS5. Ma non solo: anche il noto analista Michael Pachter ha lasciato intendere il nuovo TES6 sarà quasi sicuramente esclusiva Xbox Series X (al contrario di Starfield, altro progetto in cantiere in quel di ZeniMax).

L’unica cosa certa al momento è che il colosso di Redmond ha sempre parlato piuttosto ambiguamente circa l’esclusività o meno dei prossimi titoli Bethesda, tanto che Spencer aveva lasciato intendere in una precedente intervista che eventuali porting su altre piattaforme (tra cui figura ovviamente anche PS5) sarebbero stati «decisi caso per caso».

Rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità che arriveranno sul futuro di Bethesda e degli studi ZeniMax, incluso il vero reveal trailer di The Elder Scrolls 6.