The Division sta tornando, potete provare gratis il nuovo capitolo

The Division è uno dei tanti franchise affascinanti di Ubisoft, che però non ha sempre avuto un destino felice.

Dopo il secondo capitolo apprezzato ma non così tanto da rappresentare un successo di vendite, tant’è che su Amazon è ormai ad un prezzo ridicolo, il franchise sta tornando.

Il nuovo episodio è stato mostrato molto tempo fa, ma finora Ubisoft non aveva svelato molte altre informazioni sul progetto.

Ma qualche mese fa il nuovo The Division è stato approfondito, mostrandosi come un promettente titolo mobile, e anche gratis per giunta.

Come riporta VGC, The Division Resurgence si guadagna un nuovo trailer e si prepara ad avviare un periodo di closed beta in Europa.

Un filmato che, come è sempre accaduto per gli episodi del franchise, è a dir poco suggestivo:

Ubisoft lancerà questa settimana un beta test chiuso per The Division Resurgence, che durerà dall’8 al 22 dicembre.

I giocatori possono registrarsi per la beta a questo indirizzo, e aspettare di essere avvertiti nel momento in cui potranno iniziare a giocare al titolo free to play mobile.

Ubisoft ha dichiarato che la beta includerà sette missioni principali, 12 missioni secondarie, tre classi tra cui scegliere all’inizio e una che si sbloccherà al livello 15, quattro diverse attività open world, la Zona Nera e tanto altro ancora.

Così, finalmente, i giocatori potranno provare il titolo invece di doversi affidare solamente ai leak che sono emersi di tanto in tanto.

