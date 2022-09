The Division sta tornando: Ubisoft conferma i primi dettagli sul nuovo gioco gratis

Mentre i fan attendono con impazienza l’arrivo dell’evento Ubisoft Forward, la compagnia ha già svelato in anticipo nuovi dettagli sul nuovo imminente capitolo di The Division, svelati per errore dallo store ufficiale.

Il nuovo gioco gratuito che raccoglierà l’eredità del secondo capitolo (potete recuperarlo a meno di 10 euro su Amazon) è infatti spuntato a sorpresa per pochi istanti su Ubisoft Store, con una pagina ufficiale che ha svelato tanti dettagli e novità.

Soltanto pochi mesi fa era stato svelato il gameplay ufficiale del nuovo free-to-play sviluppato da Red Storm, che a quanto pare potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo evento organizzato dalla compagnia.

Come riportato da VGC, la pagina del negozio online è stata rimossa soltanto dopo pochi istanti, ma non prima che fosse possibile riuscire a recuperare la descrizione ufficiale di The Division Heartland, il nuovo capitolo in arrivo su console e PC.

Secondo quanto riferito all’interno della pagina, Tom Clancy’s The Division Heartland è un multiplayer survival-action free-to-play ambientato in una piccola città del Centro America.

Sarà possibile partecipare a battaglie con 45 giocatori in contemporanea e scegliere tra 6 agenti divisi in 3 classi, ognuno dei quali possiede le proprie abilità e vantaggi speciali.

Il gameplay sarà suddiviso in due modalità, intitolate «Storm» ed «Expedition»: la prima è una modalità PvEvP in cui si dovrà combattere un gruppo di agenti ribelli chiamati Vultures, cercando di sopravvivere a un virus letale; la seconda permetterà invece di partecipare a missioni PvE in cui raccogliere nuovi equipaggiamenti e prepararsi ad affrontare operazioni speciali.

Considerando che la pagina è stata rimossa in tempi molto rapidi, l’ipotesi più probabile è che Ubisoft abbia pubblicato queste novità per errore e che ci sarà spazio per vedere The Division Heartland in azione già nel prossimo evento dedicato. In ogni caso, sembra che l’attesa per un nuovo capitolo della serie stia per terminare.

Ricordiamo che lo scorso anno Ubisoft aveva annunciato anche uno spin-off mobile e un film Netflix in arrivo, ma da allora non si è saputo più nulla di questi nuovi progetti: vedremo se durante il Forward potremo scoprirne di più o se sarà necessario attendere ancora.

Oltre al nuovo capitolo free-to-play ci sarà naturalmente ampio spazio per Assassin’s Creed Mirage, insieme a tante novità dedicate ai titoli in arrivo più attesi.