Marvel Snap esagera con le microtransazioni ed è polemica tra i giocatori

Marvel Snap è stata decisamente una sorpresa soprattutto nell’ambito mobile, ed ha guadagnato rapidamente popolarità.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche il vostro Natale tramite Amazon, è uscito da pochissimo ed è disponibile per tutti.

Un titolo che ci ha colpito moltissimo sin dai primi giorni e, come vi abbiamo raccontato nel nostro SpazioGames Originals, ha davvero tanto potenziale.

E viene anche aggiornato con una certa regolarità dal team di sviluppo. Forse anche troppo, stando ai commenti dei giocatori.

Come riporta Kotaku, infatti, i giocatori non sono estremamente contenti dei contenuti della nuova stagione di Marvel Snap.

Proprio oggi la nuova season del gioco di carte è andata online, e con essa il nuovo pass battaglia. E con esso anche i nuovi contenuti da acquistare.

Oltre al fatto che le nuove stagioni sono troppo brevi e passa troppo poco tempo tra una e l’altra, i giocatori si stanno accorgendo in queste ore di alcuni cambiamenti relativi all’economia di gioco.

In questo nuovo pass battaglia non sembrano esserci gettoni o varianti di carte gratuite, che erano invece presenti nei vecchi pass.

Avere almeno una variante di carte e gettoni gratuiti permetta di scalare più facilmente la collezione, e quindi ottenere punti per sbloccare altre carte. In questo modo, come riportano alcuni utenti online, diventa più frustrante riuscire a potenziare la propria collezione.

Inoltre il prezzo è sempre fissato a €10, ancora una volta giudicato troppo alto considerato che la stagione dura solo qualche settimana ed è difficile riuscire ad ottenere abbastanza per ripagare quel costo.

Vediamo se il team di sviluppo coglierà l’occasione per aggiustare il tiro e rendere Marvel Snap meno frustrante, perché sarebbe un peccato considerando il valore del gioco.

Nel frattempo potrebbero arrivare delle altre modalità in futuro, che forse potrebbero mitigare il risentimento dei giocatori riguardo questi temi.

E chissà cosa succederà quando il nuovo rivale del gioco prenderà piede, perché è potenzialmente pericolosissimo.