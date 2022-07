Il nuovo The Division è gratis e mostra il suo gameplay

Ubisoft ha mostrato il primo video di gameplay per Tom Clancy’s The Division Resurgence, nuovo spin-off free-to-play destinato al mercato mobile.

Il successo di The Division 2 (potete acquistarlo a meno di 10 euro su Amazon) ha permesso alla serie di guadagnare grande popolarità.

L’annuncio dell’arrivo di Resurgence era avvenuto solo pochi giorni fa, sebbene solo ora possiamo ammirare finalmente il gioco in azione.

Le riprese mostrano gli Agenti della Divisione che incontrano i nemici nelle strade di New York. Potrai vedere come il gioco è stato reimmaginato per i dispositivi mobile e dare un’occhiata da vicino alla personalizzazione delle armi e agli scontri a fuoco.

Ma non solo: presto avrete anche la possibilità di sperimentare l’open world di The Division Resurgence durante i prossimi test.

Poco sotto, nel player dedicato, il trailer del gioco.

The Division Resurgence sarà incentrato su looting e sparatorie in terza persona, con la possibilità di schivare e aggirare gli ostacoli e le coperture per sfuggire al fuoco nemico.

Confermata ovviamente la possibilità di giocare in cooperativa con altri utenti: il titolo sarà disponibile per iOS e Android su App Store e Google Play.

Il periodo di annunci in casa Ubisoft non finisce qui, dopo la recente conferma della data di uscita di Skull and Bones solo pochi giorni fa.