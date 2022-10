Ubisoft ancora vittima dei leak, stavolta tocca al nuovo The Division

Ubisoft è abituata sfortunatamente ad essere vittima di leak, e stavolta tocca a The Division Heartland, il nuovo titolo free to play.

Nato come uno spin-off della saga di looter shooter, che potete recuperare su Amazon, Heartland si propone come un’alternativa gratuita al titolo.

Un progetto che Ubisoft aveva raccontato da un po’, svelando le prime informazioni, ma che è ancora rimasto in sospeso in quanto a pubblicazione definitiva.

Tempo fa era stato svelato il gameplay ufficiale del nuovo free-to-play sviluppato da Red Storm, che oggi è protagonista dei nuovi leak che hanno colpito Ubisoft.

Come riporta Insider Gaming, infatti, qualcuno ha fatto trapelare online un filmato della beta di The Division Heartland.

Ben 40 minuti provenienti dal periodo di prova che si è verificato tra il 3 e l’8 ottobre scorsi. Stando a quanto riportano le fonti, si tratta di gameplay diretto.

Prima che Ubisoft voglia, prevedibilmente, far sparire il video, ecco il filmato:

Il gameplay mostra il tutorial di The Division Heartland, quindi presumibilmente quelli che saranno i primi minuti di gioco anche della versione finale.

Stando a quanto riportato dai partecipanti alla beta, il titolo prevede delle partite da 45 giocatori in un ambiente PvPvE. I quali dovranno vendere equipaggiamento, potenziare armi, acquistare nuovi cosmetici e così via all’interno della base operativa, l’hub centrale del gioco.

The Division Heartland è un multiplayer survival-action free-to-play ambientato in una piccola città del Centro America.

Il gameplay sarà suddiviso in due modalità, intitolate «Storm» ed «Expedition»: la prima è una modalità PvEvP in cui si dovrà combattere un gruppo di agenti ribelli chiamati Vultures, cercando di sopravvivere a un virus letale; la seconda permetterà invece di partecipare a missioni PvE in cui raccogliere nuovi equipaggiamenti e prepararsi ad affrontare operazioni speciali.

In attesa di saperne di più in via ufficiale, The Division è ancora atteso su Netflix, con uno show ormai da tempo in produzione di cui non si sa nulla.

