The Callisto Protocol esagera con i DLC bloccando le animazioni di morte

The Callisto Protocol ha fatto parlare di sé anche per la sua bella dose di violenza e scene macabre, ma non tutte saranno disponibili.

Il titolo che raccogliere l’eredità di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) non sarà infatti meno violento del suo illustre progenitore.

Un’esperienza così brutale che non sarà per tutti, visto la cura con cui gli sviluppatori hanno creato le scene più macabre del gioco.

Tante animazioni di morte differenti che saranno anche al centro di alcuni achievement per i giocatori più appassionati del macabro. O per alcuni di loro almeno.

Sapevamo già che The Callisto Protocol avrebbe avuto intenzione di indugiare particolarmente nei DLC e nei contenuti aggiuntivi, ma non potevamo immaginare così tanto.

Come riporta IGN US, infatti, alcune animazioni di morte saranno sbloccabili esclusivamente in alcune edizioni speciali del gioco, a pagamento ovviamente.

Il team di sviluppo ha infatti svelato i contenuti aggiuntivi presenti all’interno del gioco, che possiamo sbirciare anche attraverso la pagina Steam ufficiale.

Nella Digital Deluxe Edition di The Callisto Protocol, venduta a €79.99, c’è un bundle in particolare chiamato Contagion Bundle, i cui contenuti sono descritti in questo modo:

«Scopri l’esperienza horror di sopravvivenza definitiva con una nuova modalità, Contagion. Con munizioni e salute ridotte, una difficoltà personalizzata e la morte permanente, non ci sono seconde possibilità per sfuggire alla prigione di ferro nero o agli orrori che si nascondono sotto la superficie di Callisto. Il Contagion Bundle include anche tredici nuove animazioni della morte di Jacob e la Watchtower Skin Collection.»

Insomma, una delle caratteristiche peculiari dell’estetica del gioco è stata bloccata, in parte, da un paywall.

E, come se non bastasse, c’è una sorta di modalità survival che è giocabile solo con il Riot Bundle, sempre incluso nella Digital Deluxe Edition.

Nel frattempo il prequel di The Callisto Protocol è già online, con una protagonista che viene da Star Wars.

Mentre, ancora prima dell’uscita, il titolo survival horror è stato bloccato in una nazione per un motivo preciso.