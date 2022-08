Gli achievement di Callisto Protocol faranno felici i giocatori “macabri”

Collezionare achievement è una dinamica di gioco ormai fondamentale, e The Callisto Protocol non sarà da meno.

Il titolo che raccogliere l’eredità di Dead Space (lo potete già ordinare su Amazon) non sarà di certo meno violento del suo illustre progenitore.

Un’esperienza così brutale che non sarà per tutti, visto la cura con cui gli sviluppatori hanno creato le scene più macabre del gioco.

Come abbiamo potuto vedere anche alla Gamescom 2022, in una nuova dimostrazione del survival horror mostrata durante la fiera di Colonia.

E i giocatori amanti dei momenti macabri si divertiranno molto con The Callisto Protocol, soprattutto se sono anche dei collezionisti di achievement.

Come riporta IGN US, infatti, uno degli obiettivi presenti nel survival horror è riferito all’assistere ad ogni scena di morte possibile.

Durante un’intervista con la versione nipponica del portale dedicato all’intrattenimento, lo sviluppatore Mark James ha rivelato che c’è un achievement dedicato alle morti nel gioco.

Se può sembrare un’impresa semplice da portare a termine, James ha sottolineato che ci sono tantissime variabili nel modo in cui il personaggio attacca e viene attaccato, e conseguenti morti.

Proprio come il suo predecessore, The Callisto Protocol è già diventato famoso per i suoi modi fantasiosi (e piuttosto cruenti) di morire.

«Ora è diventata la nostra firma», ha detto James a proposito delle numerose morti del gioco. «Abbiamo una morte caratteristica alla fine di ogni trailer. Vogliamo che voi vediate la morte non come una punizione, ma come un momento per capire ciò che avete fatto di sbagliato e un po’ di divertimento ironico su come morite».

In quest’occasione, però, lo sviluppatore non ha svelato quante morti esatte ci saranno all’interno del gioco. Saranno “molte” e i giocatori dovranno scoprirle da soli.

A proposito di achievement relativi alle morti, alcuni presenti in altri giochi a volte permettono di scoprire dei segreti molto importanti.

Quelli di alcuni utenti Xbox invece stanno scomparendo, ma c’è un motivo.