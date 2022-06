Take-Two, publisher di GTA, contro il metaverso: “non finirà bene”

Possiamo dire che, di fatto, GTA è uno dei metaversi più importanti del mondo del gaming, ma Take-Two non sembra così serena verso il tema.

L’ultimo capitolo di Grand Theft Auto, che trovate su Amazon, ha generato un terremoto soprattutto con GTA Online, la controparte online di Los Santos.

Un progetto che si è rivelato un successo oltre ogni aspettativa negli anni, e che si è aggiornato continuamente anche con nuove modalità di microtransazioni.

Un abbonamento che, neanche a dirlo, ha fatto subito successo e ha fatto incassare a Rockstar, e Take-Two, altre valanghe di soldi.

Metaverso, NFT e meccanismi di blockchain sono tra gli elementi più curiosi, interessanti e caldi del momento nel mondo del marketing e degli affari.

GTA Online stesso è di fatto un metaverso videoludico, se vogliamo, considerate le possibilità che sono offerte ai giocatori all’interno di Los Santos.

Riguardo questo tema si è espresso Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, e come riporta VGC, le sue dichiarazioni sono molto interessanti.

Durante una recente intervista, Zelnick si è rivelato scettico nei confronti di chiunque investe unicamente sulle “parole del momento”, specificando che la sua azienda ha già i propri metaversi in giochi consolidati come GTA Online, appunto.

In generale, però, il tema del metaverso non è qualcosa di avverso alle sue politiche aziendali:

«Sono un convinto sostenitore del fatto che le persone andranno nei mondi digitali per divertirsi, e se offri un’esperienza super divertente, penso che le persone vi si affolleranno. Penso che il mio scetticismo sia che ogni azienda, all’improvviso, crede che pronunciando la parola “metaverso” accanto alla strategia aziendale significhi che, in qualche modo, verranno trasformati e troveranno il Nirvana, e naturalmente non è così.»