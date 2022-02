Nintendo dice “no” al metaverso: «Vogliamo creare giochi divertenti»

Nintendo ha sempre dimostrato di essere un’azienda pronta a non seguire le mode del momento, se queste sembrano andare contro la propria filosofia, e di voler invece provare a imporre la propria impronta sul mercato.

La casa di Super Mario ha ribadito nuovamente questo concetto riguardante il metaverso, l’ultima novità sulla quale i suoi competitor sarebbero pronti a scommettere nel prossimo futuro.

L’idea del fondatore di Facebook vuole infatti dichiaratamente sbarcare anche nel mercato videoludico, suscitando l’interesse di software house e publisher estremamente importanti.

Tra queste la più importante è sicuramente Microsoft, che proprio in occasione dell’acquisizione di Activision Blizzard ha ufficializzato di voler creare un metaverso insieme ai suoi nuovi partner.

Nintendo ha invece annunciato di volersi tirare indietro dalla corsa verso l’annunciata rivoluzione videoludica, non essendo pienamente convinta delle sue praticità in merito alle IP di sua proprietà (via GamesRadar+).

Il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti ammesso che il metaverso ha catturato l’attenzione di tanti sviluppatori, senza nascondere che l’idea possieda comunque un grande potenziale.

Tuttavia, la casa di Super Mario al momento non è interessata a seguire l’idea perché non si sposerebbe bene con la filosofia Nintendo, adottata per la produzione dei videogiochi:

«In questo momento non c’è un modo facile per determinare nello specifico quali sorprese e quanto divertimento possa portare il metaverso ai nostri utenti. Come compagnia specializzata nell’intrattenimento, la nostra enfasi principale è su come offrire sorprese originali e divertenti per i nostri consumatori».

La casa di Kyoto non ha però escluso del tutto che possa anche cambiare idea in futuro sul metaverso, ma che questo accadrà solo e soltanto se la compagnia sarà in grado di offrire il celebre «approccio Nintendo» anche a questa nuova feature, in un modo che gli utenti possano capire e percepire solo come beneficiale.

Insomma, Nintendo ancora una volta decide di non volersi inserire nella corsa agli ultimi trend di mercato e continuare a specializzarsi solo nella produzione di esclusive divertenti e adatte a tutti.

Non è la prima volta che la casa di Switch decide di ignorare le mosse dei concorrenti: nelle scorse settimane aveva già ammesso di non essere minimamente interessata alle nuove acquisizioni.