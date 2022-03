GTA Online, i soldi non bastano: arriva l’abbonamento mensile da €5,99

GTA Online è la proverbiale miniera d’oro per Rockstar Games, da cui sta incassando una quantità di soldi difficilmente quantificabile. Che, forse, non è abbastanza.

Soldi generati ovviamente attraverso le microtransazioni, che tramite la valuta virtuale di GTA Online consente di acquistare prodotti in game.

La modalità multigiocatore online ha reso GTA V un titolo immortale, talmente tanto che per molti sarebbe stato l’ultimo videogioco del franchise, visto il successo che ha generato.

Di sicuro GTA Online ha permesso a Rockstar Games di prendersela con calma per un eventuale GTA 6, che è stato in silenzio per tutto questo tempo.

Ma, a quanto pare, Rockstar Games non è soddisfatta dei fantastiliardi incassati con GTA Online, perché poco fa ha annunciato un servizio in abbonamento premium.

Si chiama GTA+, costerà $5.99 dollari al mese e, un po’ come fosse “il Netflix di GTA”, garantirà agli utenti dei benefiti esclusivi ogni mese.

L’annuncio è stato fatto attraverso un comunicato stampa nel sito ufficiale dell’azienda, dove è stato spiegato nel dettaglio il funzionamento di GTA+.

Il servizio verrà lanciato il 29 marzo e, tra l’altro, sarà esclusiva delle versioni PlayStation 5 ed Xbox Series X|S. I membri GTA+ riceveranno tantissimi bonus in-game ogni mese, ovviamente.

Nel primo mese, quindi fino al 27 aprile, i giocatori riceveranno 500mila dollari in crediti di gioco, una serie di oggetti da acquistare in esclusiva tra cui tuning per le auto, upgrade per gli yacht, abiti, e bonus molto importanti per alcune gare presenti in GTA Online.

In più, i membri GTA+ avranno accesso a delle speciali Shark Card, che garantiranno un bonus monetario ancora più alto, all’interno del PlayStation Store (su PS5) e del Microsoft Store.

Ogni mese verranno garantiti dei bonus diversi, come specificato nel comunicato completo, con la convinzione che per questo GTA 6 sarà sempre più lontano. Anche se Rockstar Games dice che va tutto bene

C’è uno streamer che, di recente, ha giurato addirittura di averci giocato, con una versione abbastanza completa. Gli crediamo?