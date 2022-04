LEGO ed Epic Games stanno costruendo un Metaverso… per bambini

Quando si pensa a LEGO ed Epic Games vengono in mente collaborazioni potenzialmente interessanti… ma non esattamente un Metaverso per bambini.

Probabilmente con l’obiettivo di continuare la buona scia del successo di LEGO The Skywalker Saga (lo potete acquistare su Amazon), che si è rivelato un ottimo titolo.

L’ultimo videogioco LEGO, che trovate anche su Epic Games Store, ha collezionato un record su Steam, con un numero impressionante di giocatori connessi in contemporanea.

Se volete sapere i motivi di questo ottimo risultato, potete leggere la nostra esaustiva recensione.

Le macchinazioni di LEGO ed Epic Games arrivano abbastanza a sorpresa e, ad oggi, sembrano anche abbastanza oscure.

Ma, come riporta il Washington Post, sembra tutto lecito. Esisterà un Metaverso fatto a misura di bambino, nel caso qualcuno ne avesse bisogno.

Si tratterà, stando alle primissime informazioni, di una collaborazione destinata a durare per moltissimo tempo, in cui le parti in causa si impegneranno a “plasmare il futuro del metaverso”, costruendo un’esperienza digitale dove i bambini possano giocare online in sicurezza.

Saranno tre le priorità del progetto: dare priorità al benessere dei bambini, proteggere la loro privacy e dare a genitori e figli tutti i mezzo per plasmare la loro esperienza digitale.

Cosa voglia dire tutto questo, nel concreto, non lo sappiamo. Ma il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, sembra molto entusiasta del Metaverso per bambini:

«LEGO ha catalizzato l’attenzione di bambini e adulti attraverso il gioco creativo per quasi un secolo, e siamo elettrizzati di collaborare nella costruzione di uno spazio nel metaverso che possa essere divertente, intrattenente, e pensato per bambini e famiglie.»

Non ci resta che attendere e, a questo punto, immaginare anche una collaborazione con Fortnite che sembra quantomai telefonata.

Quello del metaverso è senz’altro un tema di cui sentiremo molto parlare, nel prossimo futuro. Tra le aziende che ne sta costruendo uno c’è anche Microsoft, in collaborazione con Activision.

Ma c’è chi non ne vuole sapere affatto, invece, come Nintendo che si dedicherà per sempre a costruire solo giochi divertenti.