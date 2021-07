Switch Pro esiste ancora (e potrebbe uscire nel 2022): parla l’analista

Switch Pro esiste ancora e potrebbe arrivare molto presto, a detta dell’analista Serkan Toto interpellato da Bloomberg.

Il nuovo modello di Nintendo Switch è stato annunciato ieri e non sono mancate le critiche da parte di chi si aspettava un upgrade più massiccio.

Questa versione prevede infatti dei cambiamenti principalmente al solo schermo, ora OLED e con una cornice più sottile.

Oggi è stato annunciato il prezzo per l’Italia, che è risultato in linea con quello nordamericano (il solo svelato insieme alla console ieri).

Serkan Toto (@serkantoto) says: "This new Switch looks more like an interim model than a real upgrade to me. This might just be a dummy upgrade until Breath Of The Wild 2 is ready and the component shortage is over next year.” https://t.co/Yx8M5GHOT7 — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 7, 2021

Tornando sull’argomento, Bloomberg ha interpellato l’analista Serkan Toto di Kantan Games per chiedere un parere sul nuovo modello di Nintendo Switch.

Toto non ha speso parole troppo dolci nei confronti della console, spiegando di vederla come una versione interlocutoria.

Questo status permetterebbe a Switch Pro di non essere ancora fuori dai giochi, sempre secondo l’analista.

«Questo nuovo Switch sembra più un modello ad interim che un vero upgrade, per me», ha spiegato a Bloomberg, una delle principali fonti dei rumor relativi al famigerato modello per il 4K.

«Questo potrebbe essere giusto un upgrade fantoccio fino a quando non sarà pronto Breath of the Wild 2 e la carenza di componenti non sarà terminata il prossimo anno».

La speculazione dell’analista è in linea con le primissime indiscrezioni su Switch Pro, che la volevano fin dall’inizio associata al seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Il fatto che il gioco sia stato confermato all’E3 come in uscita nel 2022 non farebbe che corroborare tali ipotesi.

Sempre all’E3, non a caso, era attesa la presentazione della nuova console ma Nintendo aveva preferito saltare l’appuntamento.

L’esistenza di Switch Pro è diventata un piccolo grande mistero di quest’estate, al punto che il reveal del modello OLED ha fatto infuriare gli appassionati in rete.