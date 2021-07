Switch OLED non è Switch Pro, e i fan se la prendono con la stampa

Nintendo ha deciso di annunciare oggi, finalmente, la sua nuova console ma questa, a sorpresa, non è Switch Pro.

La scelta di proporre una revisione ritenuta leggera di Nintendo Switch ha dato il là a reazioni piene di astio nei confronti della stampa.

I giornalisti sarebbero infatti rei di aver riportato rumor su rumor relativi a Switch Pro, quando in realtà la console svelata oggi è molto diversa da quanto teorizzato.

Questo a prescindere dal fatto che gran parte di quei rumor, come ad esempio quelli sullo stand rivisto ad hoc e la porta LAN, si siano rivelati corretti.

Feel a bit uncomfortable with people encouraging their followers to attack journalists for reporting on plans that were perhaps accurate at the time but changed. Game journalism certainly has issues. This isn't the answer https://t.co/AW0EisGY3r — Wesley Yin-Poole (@wyp100) July 6, 2021

Parlando a The Verge, un portavoce di Nintendo ha confermato che il modello appena annunciato «non ha una nuova CPU, o più RAM, rispetto ai precedenti modelli di Nintendo Switch».

Il che vuol dire che, di fatto, Switch (Modello OLED) non è l’attesa Switch Pro, che veniva suggerito avrebbe aumentato, tra le altre cose, la potenza del sistema, riducendo il gap con le console next-gen.

La questione ha dato il là a numerose polemiche sia in giro per il mondo che in Italia a proposito dell’opportunità o meno di riportare le voci di corridoio, la maggioranza delle quali (quelle di cui ci siamo occupati in prevalenza, per inciso) è arrivata da fonti autorevolissime.

Gary Whitta, sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story attivo nella scena del gaming, si è fatto portavoce dei fan adirati per il “fraintendimento” tra Switch OLED e la fantomatica Switch Pro.

A detta di Whitta, i giocatori non dovrebbero infuriarsi contro Nintendo, ma contro gli “internet bullshitters” che pubblicano rumor e speculazioni infondate per i vostri click.

A rispondere è stato Wesley Yin-Poole, di Eurogamer.net, spiegando che «mi sento un po’ a disagio con la gente che incoraggia i propri follower ad attaccare i giornalisti per aver riportato piani che forse erano accurati al tempo ma sono cambiati».

Yin-Poole riconosce che «il giornalismo videoludico di certo ha problemi. Questa non è la risposta», però.

Dello stesso tenore è il commento di Andy Robinson, di VGC, che ha pubblicato un «reminder che quando i giornalisti coprono informazioni non annunciate sono sempre soggette a cambiamenti, ancora di più in una pandemia, per cui non esagerate con le fonti dei report su ‘Pro’».

Robinson aggiunge che Nintendo è nota per aver slittato in più di un’occasione annunci dopo che erano stati oggetto di leak, quindi una versione propriamente Pro di Switch non sarebbe ancora da scartare.

I rumor iniziali parlavano di una presentazione di poco precedente all’E3 2021, in modo che le terze parti svelassero i loro giochi per la nuova console.

La stessa Grande N aveva commentato sull’esistenza o meno di questa piattaforma, cominciando ad avvertire le aspettative dei fan.

Tuttavia, Nintendo ha chiarito come mai un annuncio simile non è avvenuto in quella finestra, oltre ad ammettere che lavora sempre a nuovo hardware.