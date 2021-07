Nintendo Switch OLED annunciata, trailer e data d’uscita

Nintendo Switch OLED è stata appena annunciata, dopo una lunghissima attesa culminata nel trailer di oggi.

Il nuovo modello di Nintendo Switch, noto in precedenza semplicemente come Switch Pro, è stato confermato attraverso un breve trailer.

Il titolo ufficiale è Nintendo Switch (Modello OLED), a riprova della grande continuità che, diversamente dall’epoca Wii U, la casa di Kyoto intende dare alla sua famiglia di portatili da casa.

Sono ad ogni modo ampiamente confermati i rumor circolati negli ultimi mesi, che anticipavano alcune delle caratteristiche chiave del prodotto.

La console sarà disponibile dall’8 ottobre ad un prezzo di $349,99. Per il momento, non abbiamo comunicazioni (neppure nel comunicato ufficiale di Nintendo Italia) relativamente al prezzo che verrà applicato nel nostro Paese.

Tra le funzionalità confermate abbiamo:

schermo OLED da 7 pollici

ampio stand regolabile

un dock con una porta LAN

storage interno da 64GB

audio potenziato

La console verrà lanciata in una doppia colorazione: bianca e nera, quest’ultima con joy-con Neon Red/Neon Blu come il modello base. Da sottolineare come i joy-con esistenti saranno tutti compatibili con la new entry.

La Grande N pone notevole attenzione sullo schermo OLED, che avrà inoltre una cornice sensibilmente più sottile rispetto al modello attuale.

«Nintendo Switch (modello OLED) dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile», si legge sul sito ufficiale.

«I colori intensi e l’elevato contrasto dello schermo garantiscono un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Osserva i tuoi giochi prendere vita, che tu stia sfrecciando a tutta velocità su un circuito o affrontando i nemici in furiosi combattimenti».

Inoltre, lo stand regolabile copre adesso tutto il retro della console, ed è regolabile maggiormente in profondità.

«Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch (modello OLED) puoi impostare l’angolo di visualizzazione che preferisci. Giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai», spiega Nintendo.

Il dock comprende due porte USB, una presa HDMI per il collegamento al TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online e download più stabili.

Lo storage interno da 64GB è espandibile, proprio come il modello base, con una microSD venduta separatamente.

In aggiunta, sono proposti degli altoparlanti integrati con un suono migliorato, in modo da avere un suono nitido in modalità portatile o da tavolo (che restano disponibili come su Switch base).

Nintendo Switch (Modello OLED) sarà lanciata in concomitanza con il nuovo Metroid Dread, annunciato allo scorso E3.

Non ci è dato sapere se ci saranno miglioramenti nelle performance del gioco, ma per il momento potete godervi la nostra anteprima.

Gli ultimi rumor preannunciavano prestazioni superiori a livello di macchina, eppure la scheda tecnica ufficiale smentisce queste ipotesi.

Lo schermo resta da 720p, mentre l’output video su TV rimane da 1080p esattamente come le versioni ora disponibili.

Allo stesso modo, la batteria coprirà approssimativamente 4.5 – 9 ore a seconda del gioco (media di 6.5 ore su The Legend of Zelda Breath of the Wild) e richiederà approssimativamente 3.5 ore per la ricarica.