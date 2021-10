Switch OLED contro PS Vita, chi ha lo schermo migliore? Ecco il confronto

Ci siamo, è arrivato il giorno di Nintendo Switch OLED, la revisione della versione base dell’ibrida di Nintendo, ed iniziano gli inevitabili confronti.

Già dall’annuncio della nuova versione della console, il cui fulcro è appunto lo schermo OLED, molti sono partiti a ricordare che già PS Vita era dotata dello stesso schermo, in una delle sue versioni.

Molti hanno anche scherzato su questa cosa, talmente tanto che all’annuncio di Switch OLED in molti avevano ironizzato sul fatto di “avercela già”.

La sfortunata console portatile di Sony che, purtroppo, non ha avuto una gran vita ed è ufficialmente stata dimenticata dalla casa madre.

Proprio per questo tipo di commenti, e chi aveva puntualizzato che già una console portatile con uno schermo OLED esisteva, c’è chi si è prodigato per fare il confronto tra le due console.

Chi ha lo schermo migliore tra Switch OLED e PS Vita? La risposta ce la dà prevedibilmente Digital Foundry, precisamente l’editor John Linneman.

Su Twitter, Linneman ha specificato che nella recensione della nuova console Nintendo c’è anche uno specifico confronto tra gli schermi delle due console.

The video features a comparison with the PS Vita OLED unit and I found that it is a pretty significant leap forward, as you'd expect. I still love that system, though. https://t.co/5LRIn5znEo pic.twitter.com/cxm0smVXrS

— John Linneman (@dark1x) October 6, 2021