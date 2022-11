Svelata un’altra attrice del prossimo gioco di Hideo Kojima (e viene da Deadpool 2)

Continuano i teaser misteriosi sull’altrettanto misterioso nuovo videogioco di Kojima Productions, che potremmo scoprire davvero a brevissimo. Il sito ufficiale della software house si è aggiornato, a questo link, proponendo un nuovo criptico poster come quelli condivisi da Hideo Kojima sui suoi canali social ufficiali.

In questo caso, però, il poster “Where Am I” si aggiorna per mostrare il volto dell’attrice Shiori Kutsuna, che si unisce quindi a Elle Fanning – già confermata – come parte del cast del prossimo lavoro di Kojima.

Al volto dell’attrice fa seguito un altro poster con una nuova domanda: «how come?». Al logo in basso al centro, che sembrava mostrare due ponti levatoi che si uniscono (un nuovo logo della Bridges?) si sostituisce ora quello di una sorta di animale tentacolare, che sembrerebbe ricordare le CA giganti affrontate da Sam Porter Bridges nell’originale Death Stranding (che trovate su Amazon).

Il nuovo poster svelato da Kojima Productions

Kutsuma è un’attrice giapponese e australiana. Classe 1992, l’artista è nota anche per la sua interpretazione di Yukio in Deadpool 2, ma ha lavorato anche a Invasion nel 2021, ma non risultano lavori precedenti nel mondo dei videogiochi.

Mettendo insieme gli indizi, sembra sempre più probabile che questi poster facciano riferimento al chiacchierato seguito di Death Stranding. Il gioco, mai annunciato ufficialmente, venne citato inavvertitamente da Norman Reedus (Sam Porter Bridges) durante un’intervista, ottenendo anche una risposta scherzosa ma di rimprovero da parte di Hideo Kojima.

Vale la pena ricordare che lo scorso anno, quando presenziò virtualmente ai The Game Awards, Hideo Kojima affermò che sarebbe stato sicuramente presente nell’edizione del 2022. L’8 dicembre, quello show di Geoff Keighley potrebbe quindi essere il palcoscenico per scoprire di più sul gioco misterioso in lavorazione presso Kojima Productions.

Di recente, la compagnia giapponese ha anche confermato di essere al lavoro su un gioco misterioso grazie alle tecnologie di Microsoft, in riferimento a cloud. Non sappiamo, però, se questi poster siano legati a quest’ultimo o meno. A tal proposito, però, Kojima ha affermato che se la sua idea avrà successo potrebbe fare da spartiacque, affermandosi come una sorta di nuovo mezzo di comunicazione.

Per ora, insomma, andiamo per passi: sicuramente, Kojima Productions sta sviluppando più di un progetto contemporaneamente e uno coinvolgerà Elle Fanning e Shiori Kutsuna. Il resto è tutto da scoprire.

Uscito originariamente nel 2019 come primo gioco della nuova software house dopo il divorzio da Konami, Death Stranding è un titolo di qualità assoluta e molto peculiare, capace di anticipare i tempi della pandemia e di parlarci delle nostre solitudini, da eremiti digitali e non. Di recente ha visto il lancio di una Director’s Cut che abbiamo recensito approfonditamente sulle nostre pagine, disponibile anche su PC.