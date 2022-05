Kojima sembra aver risposto (a modo suo) al leak di Death Stranding 2

Nelle scorse ore ha circolato la notizia riguardante una sorta di reveal inaspettato di un secondo capitolo di Death Stranding, peculiare titolo a tinte gestionali che ha ormai qualche anno sulle spalle.

Il gioco di Hideo Kojima (che potete acquistare su Amazon a prezzo conveniente) ha spaccato in due la community, separando i giocatori tra chi lo ha amato follemente e chi non è stato per niente preso dall’originalità del progetto, a volte arrivando anche a disprezzarlo.

Nonostante tutto, Death Stranding è arrivato ad occupare una posizione alquanto singolare, rappresentando una realtà dalle mille contraddizioni che però riesce a diventare una vera e propria gemma unica nel suo genere.

A confermare il successo del del titolo sono state le parole dello stesso Norman Reedus, attore che interpreta Sam Porter Bridges, che ha recentemente confermato di star lavorando al secondo capitolo della serie.

Alla notizia bomba delle ultime ore, che ovviamente ha entusiasmato i fan del gioco, ha risposto prontamente (a suo modo) lo stesso Kojima, attraverso un tweet particolare.

L’autore ha pubblicato delle foto che lo ritraggono in compagnia dello stesso Norman Reedus, in un luogo apparentemente associato alla serie tv The Walking Dead, di cui Reedus fa parte.

Come didascalia al post Kojima scrive un ironico: «Va nella tua stanza privata, amico mio», e nelle immagini lo vediamo imbracciare una mazza in una posa ironica, come a voler intendere una sorta di “punizione” nei confronti dell’attore per aver rivelato l’esistenza di Death Stranding 2.

Ovviamente tra i due il rapporto continua a essere solido, e le emoji nel post costituiscono una sorta di tacita conferma del secondo capitolo delle avventure di Sam.

Nel frattempo, potete dare un’occhiata alla nostra recensione della Director’s Cut nella sua versione PC, analisi di un gioco così particolare da ispirare oggetti incredibili come quello a questo link.