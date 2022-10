Elle Fanning «in azione» durante i lavori del nuovo gioco di Hideo Kojima

Pochi giorni fa, Hideo Kojima ha anticipato l’annuncio di un nuovo gioco in arrivo, il quale dovrebbe avere come protagonista l’attrice Elle Fanning.

Del misterioso titolo – che alcuni pensano essere il sequel di Death Stranding (trovate la Director’s Cut su Amazon) – non ha ancora un nome ufficiale, il quale verrà rivelato solo successivamente.

Dopo la conferma che la Fanning, un’attrice che lo stesso Kojima ha spesso ammesso di stimare, farà parte del progetto, arrivano ora nuovi scatti dietro le quinte.

Difatti, in attesa di scoprire di chi è il volto apparso su un secondo poster diffuso al PAX 2022, Kojima ci ha regalato un paio di scatti davvero esilaranti.

Il buon Hideo ha infatti condiviso sui suoi canali social un paio di foto che ritraggono Elle Fanning nello studio per il Performance Capture di Kojima Productions

Nelle immagini, l’attrice sta chiaramente posando per permettere ai grafici di digitalizzarla e trasporla poi nel videogioco (non tradendo anche un certo divertimento).

Poco più in basso, i tweet condivisi da Kojima che mostrano la Fanning in azione.

Hideo Kojima ha confermato il coinvolgimento di Elle Fanning per il suo nuovo e misterioso gioco grazie un poster che la ritrae in primo piano con la frase «Who am I?» (ovvero «Chi sono io?»).

A giugno, un report affermava che il prossimo gioco di Kojima si sarebbe intitolato Overdose, ma al momento non è chiaro se si tratta proprio del progetto a cui sta prendendo parte l’attrice in questione.

Vero anche che negli ultimi giorni sono arrivate anche diverse conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso perfino nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remaster.

Ricordiamo anche che la producer Kateryna Tarasova ha ricondiviso uno degli ultimi cinguetti di Hideo Kojima, aggiungendo un hashtag molto particolare che ha sicuramente insospettito i fan.