Il prossimo videogioco di Hideo Kojima non sarà proprio un videogioco

Hideo Kojima è al lavoro su alcuni progetti e questo lo sappiamo, ma non tutti questi potrebbero essere realmente dei videogiochi.

L’autore di Death Stranding (che potete trovare su Amazon) è in un periodo molto creativo ed è pronto a creare qualcosa di unico, a quanto pare.

Non sappiamo se sarà davvero il sequel di Death Stranding, come qualcuno aveva ipotizzato tempo fa a seguito di dichiarazioni strane.

Mentre è da tempo che Hideo Kojima ci tiene a far sapere che i suoi prossimi progetti saranno innovativi, e che cambieranno per sempre il mondo dei videogiochi.

Ma non è detto che il prossimo videogioco di Hideo Kojima sia realmente un videogioco, alla fine.

Lo dice lo stesso game designer (tramite VGC) che ha tentato di dare una descrizione di quello che sarà il suo prossimo progetto: lo ha definito «come un nuovo medium».

In una recente intervista, Hideo Kojima si è lasciato andare riguardo uno dei suoi tanti progetti in sviluppo, usando parole altisonanti:

«È quasi come un nuovo medium. Se questo avrà successo, cambierà le cose, non solo nell’industria dei giochi, ma anche nell’industria cinematografica.»

Un prodotto decisamente particolare che, approfondisce Kojima, sta richiedendo delle sfide anche per quanto riguarda l’infrastruttura che dovrà reggere questo esperimento.

«Puoi avere esperimenti di successo, ma c’è una gran differenza tra un esperimento e un momento in cui è qualcosa che diventa parte dell’uso quotidiano», ha affermato Hideo Kojima continuando a parlare dei suoi prossimi lavori.

Il titolo (lo chiamiamo così non essendo né videogioco né film) in questione è probabilmente il progetto sviluppato in esclusiva per Xbox.

Iniziando ad unire i puntini, infatti, Kojima aveva usato parole molto simili per definire il progetto in cloud di cui si è parlato qualche tempo fa.

Sappiamo però che, in uno di questi lavori, c’è di mezzo anche Elle Fanning stando agli ultimi teaser sibillini del game designer.