Kojima arriva su Xbox, ufficiale: «il gioco che ho sempre voluto fare»

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: il ‘maestro’ Hideo Kojima ha confermato una volta per tutte di essere al lavoro su un gioco per piattaforme Xbox.

Pur non mostrando assolutamente nulla, men che meno il titolo, il papà di Death Stranding (che potete acquistare su Amazon a prezzo conveniente) ha sicuramente fatto drizzare le antenne dei fan con il suo (breve) annuncio.

«Sarà il gioco che ho sempre voluto fare», ha spiegato il papà di Solid Snake. «Sarà reso possibile solo grazie alle tecnologie che Microsoft ha messo a disposizione. Non avrei potuto farlo altrimenti.»

Purtroppo, non avendo rivelato null’altro, è impossibile sapere se si tratta del vociferato Overdose, leakato alcuni giorni fa ma di cui non si è più saputo nulla, tranne che sarà probabilmente un horror.

Negli ultimi lo storico autore giapponese finito nel mezzo di molteplici rumor riguardanti il suo futuro, anche relativi a Xbox: tra le tante voci di corridoio si era infatti fatta particolarmente insistente quella che voleva l’autore di Death Stranding Director’s Cut al lavoro su una non meglio specificata esclusiva per la console di Microsoft, che a quanto pare esiste davvero.

Le voci sono iniziate a diffondersi da aprile 2021, dopo che un giornalista vicino a Xbox si era detto convinto della loro collaborazione grazie a un indizio messo in circolazione nientemeno che da Phil Spencer. Poco sotto, il tweet di Xbox pubblicato alcuni minuti fa.

Xbox Game Studios & Kojima Productions are partnering to create a video game for Xbox like no one has ever experienced before, leveraging the cloud.

Hideo Kojima is one of the most innovative minds in our industry, and we can’t wait to share what our teams will create #Xbox pic.twitter.com/44TtOQxB08

— Xbox (@Xbox) June 12, 2022