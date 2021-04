Da Mortal Kombat agli eroi Marvel: nuovo progetto dei NetherRealm in arrivo?

Lo sviluppatore di Mortal Kombat 11, NetherRealm Studios, è di proprietà di Warner Bros. Interactive, cosa questa che ha permesso di dare alla luce vari picchiaduro ambientati nell”universo dei personaggi DC Comics.

Tra questi, spiccano senza ombra di dubbio Mortal Kombat vs. DC Universe e la serie di Injustice.

Ora, però, un nuovo rumor circolante in rete suggerisce che il prossimo gioco del team di sviluppo americano non sarà Injustice 3, bensì un picchiaduro basato sull’universo degli eroi Marvel.

Il leaker Daniel Richtman (via GameRant) ha infatti assicurato che NetherRealm è al lavoro su un beat ‘em up a incontri a tema Marvel Comics per console di prossima generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.

Un'immagine di Spider-Man in Miles Morales su PS5.

Sfortunatamente, al momento della stesura di questo articolo non sono stati rivelati ulteriori dettagli su questo (presunto) gioco di combattimento con Captain America, Iron Man e soci.

Indipendentemente da ciò, i fan dovrebbero prendere nota della notizia, in attesa di un’eventuale conferma ufficiale da parte di NetherRealm.

A dare man forte alla cosa, tuttavia, una video intervista del 2019 tra la redazione di Game Informer e il game director di Mortal Kombat, Ed Boon, il quale si lasciò sfuggire che vi erano state alcune discussioni non meglio identificate proprio con Marvel.

Ricordiamo che gli eroi della Casa delle Idee hanno già battezzato il mondo dei picchiaduro a incontri grazie a Capcom, la quale ha negli anni dato vita alla celebre serie di Marvel vs. Capcom.

Nella recensione dell’ultimo Marvel vs. Capcom Infinite vi abbiamo spiegato di come il gioco «porta molte novità per il brand cross-over: alcune, come il nuovo stile grafico e il passaggio a lotte due contro due, potrebbero non essere apprezzate dai fan storici della serie, mentre altre, come l’introduzione della modalità storia e delle Infinity Stones troveranno probabilmente un riscontro più positivo.»