Super Mario il Film, la data di uscita è stata anticipata ufficialmente

Siamo spesso abituati a leggere di rinvii ma, almeno nel cinema, possiamo godere di un anticipo ogni tanto come quello della data del film di Super Mario.

L’idraulico più famoso dei videogiochi (e forse del mondo) che ha invaso la cultura pop con tantissimi gadget, tra cui le caramelle che trovate su Amazon, arriverà al cinema ancora prima del previsto.

Il film è attesissimo e Nintendo sta facendo di tutto per creare hype e curiosità, come creare degli easter egg reali dopo la pubblicazione dell’ultimo trailer.

E dopo alcune modifiche della data di uscita delle scorse settimane ora ne arriva un’altra, definitiva, che porterà Super Mario al cinema ancora prima del previsto.

Come ha svelato l’account Twitter ufficiale, la data di uscita del film di Super Mario è stata anticipata.

Una modifica che coinvolge tutti i mercati, USA compresi, ma con una brutta notizia per il Giappone.

Wahoo! The #SuperMarioMovie is moving from April 7 to April 5 in the US and in more than 60 markets around the world. The movie hits theaters in additional markets in April and May, with Japan opening April 28. pic.twitter.com/CjlikfC3cu

