Occhio a questo gioco che non è passato nell'Indie World italiano

Qualche giorno fa, ricorderete, si è tenuto un nuovo Indie World. Tuttavia, la versione giapponese dello show ha dato spazio anche all'affascinante Bō: Path of the Teal Lotus, platform disegnato a mano e in 2.5D che di certo colpisce per la sua direzione artistica.

Il gioco, che quindi non è stato mostrato nello show trasmesso in Italia (e in Europa) si ispira dichiaratamente al folklore giapponese.

Propone sia meccaniche di platforming e di esplorazione che combattimenti incentrati sulle mosse in aria, caratterizzati dallo sblocco di abilità interconnesse con la mitologia nipponica.

Potete vedere di seguito il trailer del gioco presentato per l'occasione – è in giapponese, ma le immagino sono auto-esplicative.

Il gameplay, hanno anticipato gli sviluppatori, vorrebbe creare un'esperienza gluida in cui «il platforming e il combattimento si uniscono senza interruzioni, via via che i giocatori sbloccano abilità nel corso dell'avventura».

L'appuntamento è fissato per il 18 luglio non solo su Nintendo Switch: l'uscita è infatti attesa anche su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam).