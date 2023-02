Super Mario il film, la data di uscita è stata cambiata in Europa

Manca sempre meno all’arrivo di Super Mario il Film, un giorno che tutti i fan stanno aspettando segnandolo sul calendario, ma alcuni Paesi dovranno rivedere i loro impegni.

L’idraulico più famoso dei videogiochi (e forse del mondo) che ha invaso la cultura pop con tantissimi gadget, tra cui le caramelle che trovate su Amazon, sarà probabilmente uno dei protagonisti del 2023.

Il film è attesissimo e Nintendo sta facendo di tutto per creare hype e curiosità, come creare degli easter egg reali dopo la pubblicazione dell’ultimo trailer.

E se dobbiamo aspettarci anche delle novità per quanto riguarda Switch, con una possibile nuova versione in arrivo, nel frattempo Nintendo ha cambiato la data di uscita del film.

Come riporta VGC, infatti, Super Mario il Film ora ha delle date di uscita differenti in alcune zone dell’Europa.

In molti Paesi dell’Europa il film non sarà più distribuito a marzo, come dichiarato in precedenza, ma si seguirà l’uscita piazzata per aprile.

Vari rami regionali della Universal Pictures, infatti, hanno modificato la lista delle date di uscita per il film.

L’uscita era prevista per la fine di marzo in paesi come Belgio, Francia, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Brasile.

Ora, invece, Super Mario il Film sarà nei cinema nella maggior parte dei paesi europei all’inizio di aprile, molto vicino alla data di uscita Degli Stati Uniti del 7 aprile.

Ecco la lista completa, per ora confermata, delle date di uscita di Super Mario il Film:

Belgio – 5 aprile (precedentemente 22 marzo)

Francia – 5 aprile (in precedenza 29 marzo)

Nuova Zelanda – 5 aprile (in precedenza 30 marzo)

Italia – 6 aprile (invariato)

Svizzera – 6 aprile (in precedenza 23 marzo)

Austria – 6 aprile (in precedenza 24 marzo)

Brasile – 6 aprile (in precedenza 30 marzo)

Stati Uniti – 7 aprile (invariato)

Regno Unito – 7 aprile (in precedenza 30 marzo)

Svezia – 7 aprile (in precedenza 24 marzo)

Giappone – 28 aprile (precedentemente 27 marzo)

Australia – aprile (in precedenza 30 marzo)

Messico – presto (in precedenza il 24 marzo)

Argentina – presto (in precedenza il 6 aprile)

Tra l’altro c’è un nuovo Nintendo Direct dedicato al film in arrivo, nel quale ci sarà il trailer finale, probabilmente chiarezza sull’uscita nei vari Paesi e forse una conferma dello speciale bundle di Nintendo Switch.

Infine, l’attore John Leguizamo (Luigi del film anni ’90 di Super Mario) ha definito infelice il casting del nuovo film dedicato all’icona Nintendo, che piaccia oppure no.