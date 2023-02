Il film di Super Mario potrebbe portare con sé una “nuova” Nintendo Switch

Questo è un ottimo anno per Nintendo, perché il film di Super Mario arriverà finalmente al cinema e, forse, potrà portare con sé un bundle inedito per Nintendo Switch.

L’idraulico più famoso dei videogiochi (e forse del mondo) che ha invaso la cultura pop con tantissimi gadget, tra cui le caramelle che trovate su Amazon, sarà probabilmente uno dei protagonisti del 2023.

Trailer dopo trailer i giocatori e i fan dell’idraulico più famoso del mondo stanno ingannando l’attesa per il film, scovando anche gli easter egg più improbabili.

Così come i cambiamenti che sono stati apportati al film, anche tra un trailer e l’altro, che non possono sfuggire agli occhi dei fan più attenti.

Con il lancio di un film così importante è lecito aspettarsi che Nintendo stia preparando anche qualche tipo di attività legata a Switch e, come riporta VGC, sembra che lo stia effettivamente facendo.

La Casa di Kyoto starebbe preparando il lancio di un nuovo bundle della sua console ibrida, con incluso Super Mario Odyssey, una proposta disponibile dal mese prossimo.

La fonte è l’affidabilissimo billbil-kun, il leaker che è sempre responsabile dell’anticipazione dei giochi di PlayStation Plus, che stavolta ha riportato informazioni sul nuovo bundle.

Il bundle, che potrebbe essere venduto a €269 circa secondo il cambio attuale, dovrebbe contenere:

Nintendo Switch standard (2022) con Joy-Con rossi

codice digitale per Super Mario Odyssey

un bonus dedicato al film in uscita

Mentre non è chiaro cosa sia esattamente il bonus dedicato al film (dei biglietti per il film, magari?), questa nuova offerta di Nintendo Switch dovrebbe essere lanciata in Francia il prossimo 10 marzo, ovvero il Mario Day.

Vista l’importanza del film non sembra affatto una possibilità campata per aria e, anzi, per questo stesso motivo sembra anche poco.

Di sicuro non si tratta di Nintendo Switch 2 ovviamente, il presunto nuovo hardware che continua a comparire qua e là nei documenti ufficiali. Tanto che, recentemente, sarebbe apparsa addirittura una finestra di uscita.