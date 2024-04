Nintendo Switch, l'aggiornamento 18.0.1 è disponibile: ecco cosa cambia

Nintendo ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per le sue console Switch: da questo momento potete scaricare la versione 18.0.1 per le console ibride, che risolve un problema non di poco conto emerso con la precedente patch.

L'aggiornamento 18.0.0 aveva introdotto una funzione molto utile per chi lascia spesso accese le console sulle TV, introducendo lo spegnimento automatico anche dopo soli 15 minuti.

Tuttavia, la grande N segnala anche che la patch aveva creato qualche problema a chi preferiva giocare in Wi-Fi con le console Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), oggi risolto con la nuova patch risolutiva.

Il nuovo changelog ufficiale, attualmente pubblicato solo in lingua inglese, segnala infatti oltre agli immancabili miglioramenti alla stabilità del sistema di aver risolto anche questo problema.

Dopo la patch 18.0.0, alcuni utenti non riuscivano più a connettersi alle reti Wi-Fi: gli access points non venivano più rilevati dalle console Switch, rendendo così quasi impossibile giocare online.

Come fare dunque ad aggiornare le proprie Nintendo Switch? La casa di Kyoto ha ovviamente pensato anche a questo: dovrete cambiare temporaneamente la sicurezza del vostro network per utilizzare soltanto la protezione "WPA2 (AES)".

In questo modo, le console saranno finalmente in grado di rilevare la rete, che potrete usare per connettervi e scaricare tempestivamente la patch.

Ovviamente, una volta installata la versione 18.0.1, potrete liberamente reimpostare la sicurezza della vostra rete nel modo che preferite: se avevate riscontrato questo problema, non possiamo che consigliarvi di aggiornare le console il prima possibile.

