Super Mario Bros. – Il Film sarebbe vittima di una scelta «infelice»

A ottobre è stato mostrato il primo trailer di Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, sebbene a quanto pare c’è qualcuno che ha ancora qualcosa da ridire al riguardo.

La pellicola con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Casa di Metroid e Zelda (che trovate su Amazon) ha in ogni caso messo abbastanza d’accordo i fan, sebbene non sono mancate le polemiche.

Alcune settimane fa un’esperta di lingue ha spiegato perché i fan non sono soddisfatti del casting e dell’interpretazione di Pratt nel film di Super Mario Bros..

Ora, come riportato anche da Games Radar, l’attore John Leguizamo ha definito infelice il casting del nuovo film dedicato a Mario e Luigi.

John Leguizamo ha infatti criticato il casting del nuovo film di Super Mario Bros., a quanto pare per la sua mancanza di diversità.

L’attore, lo ricordiamo, ha interpretato Luigi nel lungometraggio originale di Super Mario Bros. in live-action uscito negli anni ’90, al fianco del compianto Bob Hoskins nel ruolo di Mario.

«Sono entusiasta. Molte persone amano l’originale. Ho partecipato al Comic-Con di New York e a Baltimora e tutti mi dicevano: ‘No, no, amiamo il vecchio film, l’originale’. Non amano quello nuovo», ha dichiarato Leguizamo a IndieWire.

E ancora: «Non sono amareggiato. [Il casting] è stata una scelta infelice». Il nuovo film, che uscirà l’anno prossimo, vede Chris Pratt dare la voce a Mario, mentre Charlie Day è Luigi.

Il resto del cast è completato da Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Jack Black in quello di Bowser, Seth Rogen in quello di Donkey Kong e Keegan-Michael Key in quello di Toad.

Vero anche che sembra che il cast del lungometraggio di Super Mario abbia ancora delle star non annunciate, e tra queste ce n’è una perfetta per Wario, o Waluigi.

Restando in tema, un appassionato ha deciso di prendere una sequenza del trailer di Super Mario Bros. – Il Film e renderla in perfetto stile Nintendo 64.