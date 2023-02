Nintendo ha annunciato un nuovo Direct, ma non quello che pensate voi

Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, sta per ricevere un suo Direct dedicato, previsto tra una manciata di giorni.

La pellicola con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) ha dalla sua un cast di grandi personaggi, da Mario (ovviamente), passando per Luigi, Peach e Donkey Kong.

Ora, dopo che è stato reso noto che Nintendo avrebbe modificato il «wahoo» di Pratt nell’ultimo trailer del film di Mario, è stato annunciato un evento previsto a marzo.

Come riportato anche da Nintendo Everything, infatti, un Direct dedicato al film di Super Mario Bros. è atteso il 9 marzo prossimo.

Nintendo ha appena annunciato che il 9 marzo andrà in onda il Super Mario Bros. Movie Direct. L’evento avrà luogo alle 23:00 di mercoledì, ora italiana.

Secondo Nintendo, la presentazione includerà il trailer finale del film, ma non saranno condivise informazioni su un eventuale nuovo videogioco dedicato all’idraulico.

Questo è, di fatto, il terzo Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. – Il Film. Il primo, che ci ha permesso di dare una prima occhiata vera e propria al film, si è tenuto a ottobre 2022. A questo, è seguito un altro breve Direct il mese successivo.

Super Mario Bros. – Il Film arriverà in ogni caso nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2023. Restando in tema, Donkey Kong sembra essere diverso dal solito nel trailer del film, ma c’è un motivo e ce lo ha spiegato Miyamoto in persona.

Ma non solo: sembra che il cast della pellicola di Mario abbia ancora delle star non annunciate, e tra queste ce ne sarebbe una perfetta per Wario (o Waluigi).

Infine, l’attore John Leguizamo (Luigi del film anni ’90 di Super Mario) ha definito infelice il casting del nuovo film dedicato all’icona Nintendo, che piaccia oppure no.