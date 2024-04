Saldi Indie su Nintendo eShop: migliori giochi a meno di 5 euro

Nintendo Switch continua a non sentire il peso dell'età e negli scorsi giorni ha accolto sulle sue pagine i nuovi Saldi Indie, che propongono degli sconti sulle copie digitali di oltre 1500 titoli medio piccoli. Vi abbiamo riferito nella nostra notizia i dettagli dell'iniziativa.

Abbiamo allora deciso di fare un giro per lo store (potete farlo anche voi, anche direttamente dalla pagina eShop della vostra console Nintendo Switch) per segnalarvi alcuni dei giochi più interessanti in vendita a prezzi davvero ridotti.

Se, infatti, avete pensato di spendere un massimo di 5 euro per portare a casa qualche nuovo gioco da godersi in questo fine settimana, cosa si potrebbe trovare?

Dando un'occhiata su Nintendo eShop per vedere le promozioni in corso, abbiamo identificato alcuni dei più interessanti giochi che potete comprare ora a prezzo irrisorio. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate .

Vediamo allora di seguito alcuni dei giochi più interessanti che in questo momento potete comprare spendendo meno di 5 euro da Nintendo eShop.

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Eiyuden Chronicle: Rising a 2,49€ anziché 14,99€

a 2,49€ anziché 14,99€ Worms Rumble a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Amnesia Collection a 2,79€ anziché 27,99€

a 2,79€ anziché 27,99€ Enter The Gungeon a 4,49€ anziché 14,99€

a 4,49€ anziché 14,99€ Among Us a 2,78€ anziché 4,29€

a 2,78€ anziché 4,29€ Yes, Your Grace a 2,51€ anziché 16,79€

a 2,51€ anziché 16,79€ Namco Museum Archives Vol. 1 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Namco Museum Archives Vol. 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Turnip Boy Commits Tax Evasion a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Torchlight II a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Broforce a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Torchlight III a 4,99€ anziché 39,99€

a 4,99€ anziché 39,99€ Deponia Collection a 3,99€ anziché 39,99€

a 3,99€ anziché 39,99€ GRIS a 4,24€ anziché 16,99€

a 4,24€ anziché 16,99€ SteamWorld Dig 2 a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Brotato a 3,99€ anziché 4,99€

a 3,99€ anziché 4,99€ Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans a 4,80€ anziché 20€

a 4,80€ anziché 20€ The Messenger a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Crypt of the Necrodancer a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Pac-Man Championship Edition 2 Plus a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Arise: A Simple Story a 2,99€ anziché 19,99€

a 2,99€ anziché 19,99€ Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ A Short Hike a 4,19€ anziché 6,99€

a 4,19€ anziché 6,99€ LEGO Builder's Journey a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Cat Quest a 2,59€ anziché 12,99€

a 2,59€ anziché 12,99€ Say No! More a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Townscaper a 2,99€ anziché 5,99€

a 2,99€ anziché 5,99€ Oceanhorn a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Arkanoid Eternal Battle a 2,99€ anziché 19,99€

a 2,99€ anziché 19,99€ Spelunky a 4,99€ anziché 9,99€

a 4,99€ anziché 9,99€ This War of Mine Complete Edition a 3,99€ anziché 39,99€

a 3,99€ anziché 39,99€ Katamari Damacy Reroll a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Roki a 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a , o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere goduti su tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche ), sia che siate in possesso della Standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite.

L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.