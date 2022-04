Super Mario è finito su Xbox Store, ma con un gioco orribile

Negli ultimi anni abbiamo visto succedere ogni cosa nel mondo dei videogiochi, ma certo era difficile immaginare di vedere Super Mario su una piattaforma Xbox.

La mascotte della Casa di Kyoto è, probabilmente, una delle proprietà intellettuali più famose e preziose del mondo, tra videogiochi e gadget di ogni tipo (come quelli che trovate su Amazon).

Per non parlare di Master Chief, e quindi di Halo, personaggio altrettanto iconico il cui ultimo capitolo videoludico si è aggiornato di recente con tanti contenuti.

Ma, nonostante il legame invisibile che lega Nintendo ed Xbox, questa sembra una mossa fin troppo strana anche nelle più fervide delle fantasie.

Abbiamo visto tantissimi giochi di Super Mario nel corso degli anni, ed altrettanti cloni più o meno spudorati che hanno tentato di accollarsi al successo del franchise. Uno di questi è finito anche su Xbox Store.

Come riporta Nintendo Life, è apparso sullo store digitale di Xbox un videogioco chiamato Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures.

Un nome talmente strano che sembra essere stato creato con una sorta di generatore casuale di qualche tipo. Ma, ve lo assicuriamo, è stato disponibile per un po’ all’interno di Xbox Store.

Anche la descrizione merita attenzione, recuperata da qualche lungimirante giocatore prima che il titolo venisse fatto deflagrare:

«Le avventure di Super Marioner continuano [quindi significa che c’è un prequel, che ora vogliamo vedere]. Questa volta con un design 3D. Viaggia attraverso la giungla con Marioner. Salta tra le piattaforme. Cerca di non cadere in questa avventura velocissima infinita. Hai 3 tentativi. Prova a fare il record migliore.»

Che dire, sembra veramente il gioco di cui non vedete l’ora di acquistare la collector’s edition, vero?

Nel caso non siate ancora convinti, godetevi (si fa per dire) anche questo frizzante video di gameplay, registrato da un giocatore che si è immolato per la causa della memoria storica:

Che dire, fa venire voglia di costruire un cabinato a tema Super Mario ed installarci una Xbox per giocarci immediatamente. Magari ispirandovi a questa bellissima creazione.

Su Xbox, invece, ci sono giochi di gran lunga migliori di questi. Come le recenti aggiunte ad Xbox Game Pass, che vi consigliamo di recuperare subito.