Il cabinato di Mario e Zelda è così bello che lo vorrete comprare adesso

I fan di Nintendo sono molto affezionati, questo lo sappiamo, soprattutto quelli dei franchise di Mario e Zelda.

Super Mario, in particolare, è ormai un brand a tutto tondo, talmente famoso e popolare da diventare anche uno dei set LEGO più belli degli ultimi tempi.

Ma non tutti i gadget dedicato all’idraulico italiano sono degni di nota, come queste bambole inquietantissime (che però valgono un sacco di soldi).

E anche quando non è protagonista, come in Pokémon Diamante e Perla, c’è chi riesce ad inserire il nostro Mario in qualche modo.

Reddit è una fonte inesauribile di atti d’amore verso il mondo dei videogiochi, ma quello di oggi è uno di quelli che lasciano a bocca aperta.

Visto che non esiste un cabinato di Mario e Zelda (perché dovrebbe, in fondo?), qualcuno ha deciso di farselo da solo. Ovviamente per “i bambini”, come ci tiene a specificare il creatore.

Un cabinato creato per omaggiare due delle saghe più influenti di Nintendo, ma ovviamente pieno di videogiochi emulati che permettono di giocare anche titoli GameCube, tra gli altri.

Ecco l’opera d’arte:

L’autore ha raccontato anche come è riuscito ad arrivare a questo risultato clamoroso.

Tutto parte dall’acquisto di un cabinato normale, che è stato modificato con immagini e loghi stock delle due saghe, con un lavoro di rifinitura per quanto riguarda gli angoli del cabinato.

Sfogliando la galleria si possono notare dei dettagli davvero incredibili, come le grafiche e gli schemi colori che richiamano i colori delle due saghe.

A proposito di opere d’arte, qualcuno ha ricostruito la mappa di A Link to the Past con una tecnica davvero sopraffina, che ha portato ad un risultato unico.

Ma ci sono anche lavori più piccoli, che però risultano molto più utili in certi casi, soprattutto se avete una Switch.