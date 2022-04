Halo Infinite, ecco le nuove mappe della Stagione 2 in anteprima

Il lancio di Halo Infinite è stato fenomenale, ma il multiplayer online ha avuto un calo nelle settimane successive all’uscita.

La modalità multiplayer del gioco è stata lanciata prima dell’uscita della campagna e della versione completa, che potete trovare su Amazon, che ha segnato il ritorno di Master Chief.

Effettivamente, gli utenti in contemporanea presenti su PC sono calati molto negli ultimi tempi, e la community di Halo Infinite ha cominciato a temere il peggio.

I quali si sono fatti sentire nei confronti di 343 Industries, che qualche settimana fa ha risposto a tutti i giocatori promettendo delle novità in arrivo.

Le possibilità di personalizzazione delle varie armature sono molteplici.

La Stagione 2 di Halo Infinite porterà, come di consueto per piattaforme online di questo tipo, tantissimi contenuti da sbloccare per i giocatori.

Ma non solo perché, come ogni buon sparatutto che si rispetti, il titolo di 343 Industries accoglierà anche nuove mappe in cui ambientare le feroci sparatorie.

In attesa dell’uscita del nuova stagione, il team di sviluppo ha svelato in anteprima i due nuovi scenari in cui giocare le partite multiplayer.

Le due mappe si chiamano Catalyst e Breaker, e sono state svelate con un breve video introduttivo:

Halo Infinite si arricchirà di due mappe decisamente interessanti, che sono state approfondite dal team di sviluppo in un post nel blog ufficiale.

Catalyst in particolare farà venire un piccolo tuffo al cuore ai giocatori storici di Halo, perché per design ed estetica ricorda molto gli scenari multiplayer classici del franchise.

Lone Wolves, la stagione 2 di Halo Infinite, arriverà il 3 maggio 2022. Vi ricordiamo che, come annunciato in precedenza, tutti i battle pass saranno sempre disponibili.

Tra l’altro c’è sempre il mistero della presunta modalità battle royale in arrivo, che era trapelata qualche tempo fa, ma non è stata ancora confermata da 343 Industries.