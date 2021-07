Super Mario si è appena guadagnato un nuovo orologio da $2.150

Super Mario si è appena guadagnato un orologio di lusso tutto suo, che sarà realizzato a tiratura limitatissima.

L’iconico franchise, che si prodotto solo pochi giorni fa nel nuovo spin-off Mario Golf Super Rush, ha siglato una partnership con la casa Tag Heuer.

Proprio dei titoli sportivi dedicato all’idraulico italiano abbiamo parlato in uno speciale a tema, che sottolinea la bizzarria, e la bellezza, di questo filone.

Non è la prima collaborazione di Nintendo con un gigante extra gaming, anche se i set di LEGO Mario sono offerti a prezzi molto più umani.

Fresca di lancio di Mario Golf Super Rush, Nintendo ha firmato un accordo con Tag Heuer, etichetta svizzera di orologi di lusso, per una linea in edizione limitata di orologi brandizzati Super Mario.

Si tratta di una gamma premium proposta ad un prezzo di $2.150, che è tutto sommato in linea con gli altri prodotti della label europea.

L’orologio è uno smartwatch, edizione speciale di Tag Heuer Connected, ed è basato su Wear OS (la versione per orologi di Android).

È stato prodotto in appena 2000 esemplari e sarà venduto dal 15 luglio solo presso le location “super boutique” di Tag Heuer e sul sito ufficiale.

Questo orologio ha quattro “watchface” con design ispirati a Mario che, se inizialmente saranno un’esclusiva, presto verranno offerti per il download anche agli altri clienti Tag Heuer Connected.

Sono incluse animazioni speciali a tema con l’icona Nintendo, come ad esempio quella che parte al raggiungimento di determinate milestone durante il tracciamento delle attività.

Ne potete vedere un esempio nella clip pubblicata su Instagram:

Insomma, un accessorio piuttosto attraente, riservato a veri fan o a milionari, oppure (caso ideale, evidentemente) a fan milionari.

Se volete optare per qualcosa di meno dispendioso, vi proponiamo la nostra recensione di Super Mario Golf Rush, l’ultimo videogioco del franchise.

Guardando ancora in casa Nintendo, questa sarà la settimana di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, recupero per Switch di uno dei capitoli più sottovalutati della saga.

Sempre la Grande N è impegnata nella produzione di Switch Modello OLED, una nuova edizione della console che ha fatto molto discutere.