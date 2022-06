Xbox e Bethesda preparano un “secondo” evento, ed è vicino

L’E3 2022 non si terrà, ma Microsoft Xbox e Bethesda hanno deciso di proporre il loro showcase estivo pieno zeppo di novità e annunci di peso.

Come infatti saprete bene, l’Xbox & Bethesda Games Showcase avrà luogo domenica 12 giugno, alle 19:00 ora italiana, data da segnare in rosso per tutti gli abbonati a Game Pass (che trovate su Amazon) e non solo.

Ovviamente, su SpazioGames lo seguiremo in diretta, visto che l’evento sarà caratterizzato da titoli di Xbox Game Studios, Bethesda e ‘partner di Microsoft in tutto il mondo’.

Si legge: «L’Xbox & Bethesda Games Showcase includerà tutto ciò che dovete sapere sulla lineup di giochi in arrivo per l’ecosistema Xbox, comprese le prossime uscite per Game Pass su Xbox e PC». A quanto pare, però, le sorprese non sono finite qui (via Xbox).

Come riportato anche su Twitter da Nibel, ci sarà un ulteriore show Xbox Games Showcase Extended il 14 giugno in cui Microsoft condividerà ‘nuovi trailer’ e ‘sguardi approfonditi’ sulle novità dello showcase di domenica.

Questa sorta di secondo evento speciale avrà una durata di ben 90 minuti, sebbene al momento non è ancora chiaro cosa verrà mostrato nello specifico.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

«Ci sarà uno show esteso? Sì! Rimanete sintonizzati per l’Xbox Games Showcase Extended il 14 giugno alle 10:00 PT dove condivideremo nuovi trailer, approfondiremo le novità dell’Xbox & Bethesda Games Showcase e parleremo con alcuni dei vostri creatori di giochi preferiti», si legge nel sito.

E ancora, «questo nuovo evento, della durata di circa 90 minuti, sarà trasmesso in diretta in inglese, spagnolo , portoghese, tedesco e francese; le altre lingue disponibili saranno disponibili entro una settimana.»

