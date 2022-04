Alla faccia dell’E3 2022, spunta una nuova conferenza estiva

E3 2022 non si farà. La fiera di Los Angeles non scandirà più il ritmo dell’estate dei videogiochi, neanche con una presentazione in digitale.

Dopo mesi di rumor, botte e risposte, indiscrezioni e voci dei ben informati, qualche giorno fa è arrivata la conferma definitiva, con tanto di comunicato stampa dell’ESA.

Non ci sarà, quindi, il classico “Natale estivo” dei videogiocatori, ma non per questo mancheranno eventi da seguire. Tra le prime conferme c’è il PC Gaming Show.

Anche Xbox è stata molto chiara, perché pare stia preparando il suo grande evento di giugno anche senza l’E3 2022 a ridosso.

Ormai siamo decisamente abituati a vedere eventi digitali tenuti, in prima persona, dai diretti interessati.

Da Nintendo a Microsoft passando per Sony, e poi Ubisoft, Electronic Arts e tutti i player più importanti dell’industria. Anche conferenze digitali tenute da sviluppatori indipendenti, o le follie di Devolver Digital, che sono andate avanti anche senza gli eventi in presenza più importanti.

E se non ci sarà l’E3 2022 neanche in digitale, continuano ad aggiungersi altri eventi da segnare in calendario: il prossimo è quello di THQ Nordic, che si svolgerà il 12 agosto 2022 alle ore 21.00 italiane.

THQ Nordic svelerà “parecchi nuovi giochi”, con una certa varietà tra giochi su licenza e prodotti di vario tipo. Tra quelli che sappiamo essere in sviluppo ci sono senz’altro Outcast 2 e Jagged Alliance 3, di cui probabilmente vedremo qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda i franchise storici c’è sicuramente Darksiders, il cui terzo capitolo (che potete acquistare su Amazon) e ultimo finora uscito risale addirittura al 2018.

Che sia giunto il momento di un ritorno del franchise, completando la serie di action-adventure sui Cavalieri dell’Apocalisse che, appunto, sono quattro? Chissà.

Pare proprio, quindi, che non sentiremo la mancanza dell’E3 2022 in ogni caso. Anche Ubisoft pare stia preparando il suo mega evento, con 20 titoli di cui parlare.

Cosa ne sarà della fiera di Los Angeles? Difficile dirlo. Ma ci abbiamo provato con uno dei nostri SpazioGames Originals che vi consigliamo di recuperare.