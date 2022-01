E3 2022 a rischio? Intanto Keighley conferma la Summer Game Fest 2022

Se i fan delle conferenze videoludiche temevano che il 2022 sarebbe stato un anno privo di novità elettrizzanti, potranno cominciare a tirare un sospiro di sollievo: Geoff Keighley ha appena confermato che la Summer Game Fest 2022 si farà.

L’evento è ormai diventato un appuntamento estivo imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi, dato che ha rappresentato l’occasione giusta per poterne scoprire di più sui nuovi titoli: per esempio, l’anno scorso abbiamo potuto vedere Elden Ring più da vicino.

L’annuncio sembra essere una chiara risposta alle annunciate problematiche dell’E3 2022, che ancora una volta non solo non si svolgerà in presenza, ma potrebbe addirittura essere stato annullato.

Se l’anno scorso era stato chiarito fin da subito che la fiera di Los Angeles avrebbe seguito un calendario digitale a causa della pandemia in corso, nel 2022 questi piani non sono ancora stati svelati ed è stato lasciato il concreto dubbio che la celebre manifestazione potrebbe perfino saltare l’appuntamento, come già accaduto nel 2020.

A darne notizia è stato lo stesso giornalista e presentatore Geoff Keighley che, pur non avendo ancora svelato nel dettaglio cosa potranno aspettarsi i fan, ha confermato di attendere i fan al nuovo evento dell’estate 2022.

Stay tuned for details on @SummerGameFest, returning this summer including a spectacular live Kickoff show hosted by @geoffkeighley Sign up for updates at https://t.co/F6pHgMAu1x pic.twitter.com/u2IMdu0lyI — The Game Awards (@thegameawards) January 6, 2022

In ogni caso, i fan potranno aspettarsi una presentazione spettacolare ricca di annunci e anteprime, anche alla luce della possibile cancellazione dell’E3 2022.

Ricordiamo infatti che l’anno scorso abbiamo potuto ammirare titoli attesi come Elden Ring, Death Stranding Director’s Cut, Tales of Arise e Back 4 Blood.

In attesa di scoprirne di più su quale sarà il futuro della fiera di Los Angeles, lo show condotto e ideato da Geoff Keighley rappresenterà dunque ancora una volta un evento da segnare sul calendario, considerando che potrebbe essere perfino l’unico della stagione estiva.

Naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori notizie relative alla data ufficiale scelta e sui piani previsti per lo show.

L’augurio è che anche i grandi dell’industria riescano a dare una mano per la prossima edizione, soprattutto in un periodo in cui lo show sembra finalmente aver individuato il format giusto.

Se volete invece avere un’idea più chiara del tipo di conferenza che ci aspetterà in estate, vi rimandiamo al nostro recap completo della Summer Game Fest 2021 con tutti gli annunci.