Suicide Squad nasconderebbe il nemico più odiato dai fan di Batman Arkham

Allo State of Play di ieri sera vi è stato modo vedere in azione Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo titolo Rocksteady dedicato alla Squadra Suicida dell’universo DC.

Il capitolo ambientato nell’universo di Batman Arkham (trovate la trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro su Amazon) può essere giocato interamente in single player, oltre che in co-op.

Stando alle informazioni rilasciate poche ore fa (grazie ai due filmati del gioco rilasciati) potrete decidere liberamente se giocare da soli o in cooperativa con quattro amici.

Ora, al netto di qualche polemica, sembra che il marchio dell’Enigmista sia stato avvistato nell’ultimo trailer dedicato al gioco della Suicide Squad.

Come riportato da The Gamer, un fan avrebbe avvistato quello che sembra essere un obiettivo o un trofeo legato all’Enigmista nell’ultimo filmato di gioco dedicato a Suicide Squad Kill the Justice League.

Anche se il filmato di gioco non sembra aver convinto del tutto i fan, questo non ha impedito ad alcuni appassionati di Batman Arkham di esaminare il trailer per cercare di individuare quanti più dettagli possibili e farsi un’idea più precisa di cosa nasconda il gioco.

Una delle scoperte più interessanti farà sicuramente venire i brividi a chiunque abbia cercato di completare al 100% gli altri giochi dedicati al Cavaliere Oscuro: l’Enigmista sta tornando.

The worst part of the Suicide Squad Kill the Justice League footage. Can this man just fuck off???? pic.twitter.com/s3mX0qnQQa — Nicholas (@NicholasJLevi) February 23, 2023

Come ha fatto notare l’utente Twitter NicholasJLevi, durante una sezione del trailer di gioco si vede un cerchio verde sul terreno con al centro il punto interrogativo dell’Enigmista.

Il cerchio emette anche un leggero bagliore verde, che lo fa sembrare una sorta di indicatore di obiettivo. Anche se non sembra proprio identico a un trofeo dell’Enigmista visto nei Batman Arkham, è chiaro che il tutto ha a che fare con il personaggio e sembra indicarne il suo ritorno. Staremo a vedere.

Restando in tema, Suicide Squad Kill The Justice League è stato classificato a Singapore e, a quanto sembra, si tratterà di un gioco davvero violento, con un rating 18+.

Ma non è tutto: Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell’universo dei videogiochi, perlomeno secondo un gran numero di fan.