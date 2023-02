Suicide Squad potrebbe fare la gioia di chi ama la violenza nei videogiochi

Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo titolo Rocksteady, a quanto pare sarà un gioco davvero molto violento, stando agli ultimi report.

Dopo aver esplorato una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), a breve i fan si lanceranno nel gioco dedicato alla squadra suicida più famosa di tutti i tempi.

Il gioco, dopo averlo visto nel trailer dei The Game Awards, ci permetterà di seguire le scorribande della Suicide Squad dell’universo DC, in una Metropolis liberamente esplorabile nei panni di Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.

Ora, dopo aver scoperto che Suicide Squad Kill the Justice League riceverà una serie a fumetti prequel, sono emerse novità circa il tasso sangue e violenza presente nel titolo.

Come riportato anche da PSU, infatti, Suicide Squad Kill The Justice League è stato classificato a Singapore e, a quanto pare, si tratterà di un gioco piuttosto violento, avendo ottenuto un rating 18+.

La commissione di valutazione entra nel dettaglio del livello di violenza rappresentato nel gioco, tra cui la presenza di «un personaggio con una lama conficcata nel collo, un altro a cui viene strappato il cuore e un uomo decapitato con il sangue che sgorga dal corpo».

Alcune aree della città saranno inoltre disseminate di cadaveri, alcuni dei quali privi di arti, ma a quanto pare non sarà possibile interagire coi morti.

Suicide Squad Kill the Justice League uscirà in ogni caso su PS5, PC e Xbox Series X/S il 26 maggio 2023. Durante lo State of Play di stasera verremo a conoscenza di ulteriori dettagli sul titolo.

Restando in tema, sembra proprio che il prossimo gioco DC dello sviluppatore di Gotham Knights sarà single-player, realizzato con Unreal Engine 5.

Ma non solo: Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell’universo dei videogiochi, perlomeno secondo i fan.