Suicide Squad, è polemica: sarà giocabile soltanto con una connessione online

Una nuova FAQ ufficiale pubblicata da Rocksteady ha svelato un dettaglio che sta già generando forti polemiche e discussioni online: per poter giocare a Suicide Squad Kill The Justice League sarà obbligatorio essere sempre connessi online.

Ricordiamo che il capitolo ambientato nell’universo di Batman Arkham (trovate la trilogia completa su Amazon) può essere giocato interamente in single player, ma anche in quest’ultimo caso non sarà possibile usufruirne senza essere prima collegati ai server.

Una vicenda che ricorda molto da vicino il recente reveal di Diablo 4, anche se almeno in questo caso non sembrerebbe essere obbligatorio alcun abbonamento online per poter giocare in solitaria.

Come riportato da VGC, questo requisito è presumibilmente legato alla meccanica che permette di unirsi e abbandonare le partite in qualunque momento, anche se la decisione appare comunque decisamente discutibile.

La FAQ ufficiale di Suicide Squad Kill The Justice League, che potete consultare integralmente in lingua inglese al seguente indirizzo, chiarisce infatti che la connessione online sarà necessaria per giocare sia da soli che in co-op, non offrendo dunque alcuna alternativa per chi vuole giocare offline.

Per i giocatori su console, viene tuttavia chiarito che un abbonamento Xbox Live Gold o PlayStation Plus sarà necessario solo per poter usufruire delle funzionalità cooperative, mentre per le regolari partite in single player basterà semplicemente essere connessi.

Resta dunque difficile comprendere, dato che effettivamente esiste la possibilità di non partecipare alle partite cooperative, come mai Rocksteady abbia deciso di rendere obbligatorio l’accesso ai server anche per partite in solitaria.

Scelta che, come prevedibile, sta venendo duramente criticata dalla community in queste ore: vedremo se gli sviluppatori faranno un passo indietro o se chiariranno ulteriormente tale necessità.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire più da vicino il gameplay, vi ricordiamo che Suicide Squad è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo evento State of Play.

Se vi foste persi l’evento di casa PlayStation, abbiamo riepilogato per voi tutti i trailer e gli annunci nel nostro recap.