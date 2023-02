Suicide Squad sfida la Justice League allo State of Play con tanto gameplay

Allo State of Play, è stato il momento di vedere in azione Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo titolo Rocksteady dedicato alla Squadra Suicida dei fumetti DC.

Il gioco vi permetterà di seguire le scorribande della Suicide Squad, proponendo un’esperienza in cui vagherete per Metropolis giocando come Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.

Stando alle informazioni rilasciate potrete decidere liberamente se giocare da soli o in cooperativa con quattro amici. Il blocco ci ha mostrato 15 minuti dedicati interamente al gioco di casa Rocksteady.

Nel video, il ritorno di tanti volti noti, da Harley Quinn, passando per Wonder Woman e The Flash. Nel filmato, c’è stato spazio anche per un piccolo accenno alla presenza di Batman, oltre che di un villain ben noto ai fan, ossia Pinguino.

Un secondo video, di base un dietro le quinte da Rocksteady, racconta l’Arkhamverse dal punto di vista dei villain, spiegandoci le motivazioni che hanno spinto la Suicide Squad a sfidare la Justice League.

Il gameplay con Harley sarà velocissimo grazie alla presenza del rampino, quasi come fosse uno Spider-Man in salsa DC, mentre Deadshot – oltre ad essere armato fino ai denti – sarà dotato di un jetpack per spostarsi liberamente.

Inoltre, King Shark potrà compiere balzi impressionanti, oltre ad avere dalla sua una forza bruta fuori scala, a differenza invece del più “leggero” ma agile Captain Boomerang.

Rocksteady punta moltissimo al gioco in co-op, dando modo alla Suicide Squad di essere veramente una squadra a tutti gli effetti. Infine, nuovi personaggi, missioni e armi arriveranno nel corso dei mesi, mentre le microtransazioni sono relative solo ai cosmetici e poco altro.

Restando in tema, Suicide Squad Kill The Justice League è stato classificato a Singapore e, pare, si tratterà di un gioco davvero violento, con un rating 18+.

Ma non solo: Batman Arkham Asylum Remake dovrebbe essere il gioco con cui rilanciare il Cavaliere Oscuro nell’universo dei videogiochi, secondo i fan.

Inoltre, non dimenticate di seguire tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di stasera, grazie al nostro aggiornatissimo recap in tempo reale.