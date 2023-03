Suicide Squad, al netto del ritardo, potrebbe non eliminare elementi criticati

Warner Bros. Games e lo sviluppatore Rocksteady Studios avrebbero deciso di rinviare Suicide Squad Kill the Justice League, sebbene ad oggi non sono ancora arrivate conferme ufficiali al riguardo.

Dopo aver esplorato una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), i fan dovranno aspettare un po’ prima di mettere mano al gioco dedicato alla squadra suicida più famosa di sempre.

Come riportato in anteprima da Bloomberg, Suicide Squad Kill the Justice League sarebbe stato internamente posticipato a una data indefinita del 2023.

E se qualcuno è convinto che la nuova data di uscita possa in qualche modo essere spostata fino al 2024, saltando l’anno in corso, arriva ora una “cattiva” notizia circa elementi discussi che potrebbero restare nel gioco.

Come riportato anche da VGC, è altamente improbabile che nel gioco vengano abbandonati i discussi elementi live service, secondo quanto dichiarato.

Sebbene Warner non abbia ancora commentato le notizie di un ritardo, Jason Schreier ha ora suggerito che il tempo di sviluppo aggiuntivo sarà utilizzato per lucidare Suicide Squad piuttosto che per rielaborare gli elementi che hanno suscitato alcune critiche dopo la presentazione del gameplay il mese scorso.

«Rocksteady non ha ancora annunciato il ritardo di Suicide Squad, forse perché non c’è ancora una nuova data», ha twittato giovedì Schreier di Bloomberg.

«Al personale è stato detto qualche settimana fa che il gioco arriverà più tardi quest’anno, ma non sanno ancora quando. È possibile che slitti al 2024, ma una cosa sembra certa: il gioco principale non cambierà».

Restando in tema, Suicide Squad Kill the Justice League riceverà in ogni caso una serie a fumetti prequel, che troppo male non è.

Ma non solo: il gioco Rocksteady è stato di recente classificato a Singapore e, da quanto si è capito dalle informazioni rilasciate, si tratterà di un gioco davvero molto violento.