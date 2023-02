Suicide Squad non è ancora uscito, ma è già stato annunciato il prequel

Suicide Squad Kill the Justice League, il nuovo titolo Rocksteady, a quanto pare riceverà presto un vero e proprio prequel a fumetti.

Dopo aver avuto modo di esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), a quanto pare ci sarebbero novità in arrivo circa il gioco dedicato alla squadra suicida più famosa di sempre.

Il gioco, come avrete visto anche nel trailer dei TGA, vi permetterà di seguire le scorribande della Suicide Squad del mondo DC, permettendoci di vagare per Metropolis giocando come Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.

Ora, come riportato anche da Games Radar, Suicide Squad Kill the Justice League riceverà una serie a fumetti che fungerà da prequel.

Suicide Squad Kill the Justice League riceverà una serie limitata a fumetti che racconterà la storia della Task Force X prima degli eventi del gioco.

In uscita pochi giorni dopo il gioco, il 30 maggio 2023, Suicide Squad: Kill Arkham Asylum sarà quindi una serie limitata di cinque numeri che precederà il nuovo progetto Rocksteady.

Nella serie a fumetti, seguiremo Amanda Waller mentre prende il controllo del manicomio di Arkham e forma la Task Force X con i detenuti che impersoneremo nel gioco, tra cui Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot.

Le sorprese non finiscono qui: ogni numero cartaceo di Suicide Squad: Kill Arkham Asylum conterrà un codice digitale per un oggetto cosmetico gratuito all’interno del gioco : questo significa cinque nuovi oggetti di gioco se si vorranno collezionare tutti e cinque i fumetti.

Restando in tema, a quanto pare il prossimo gioco DC dello sviluppatore di Gotham Knights sarà single-player, realizzato con Unreal Engine 5.

Ma non solo: TT Games starebbe lavorando a LEGO Batman 4, ma allo stesso tempo lo studio potrebbe aver cancellato altri progetti.

Infine, alcune settimane fa è stato reso noto che il team Camouflaj è al lavoro su un Tripla A, ossia un nuovo gioco di Batman in Realtà Virtuale.