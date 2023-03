Suicide Squad, il rinvio potrebbe essere più grave del previsto

Warner Bros. Games e lo sviluppatore Rocksteady Studios avrebbero deciso di rinviare Suicide Squad Kill the Justice League ancora una volta, con una nuova release ancora da definire.

Inizialmente previsto per il 2022, il gioco è stato poi ritardato al 2023 con il lancio ancora previsto a maggio. Sebbene WB Games non abbia ancora confermato il rinvio del gioco, arrivano ora notizie ancora meno incoraggianti.

Come riportato in anteprima da Bloomberg, Suicide Squad Kill the Justice League sarebbe stato internamente posticipato a una data indefinita del 2023.

Ora, come riportato anche da GameSpot, sembra che la nuova data di uscita possa in qualche modo essere spostata fino al 2024, saltando l’anno in corso.

Per quanto riguarda il motivo principale del rinvio, sembra che il tutto sia dovuto ai feedback negativi dei fan dopo l’ultima, importante presentazione del gioco durante il recente State of Play.

Jeff Grubb di Giant Bomb ha dichiarato nel suo podcast Game Mess Decides – tramite Idle Sloth su Twitter – di aver saputo che Suicide Squad non arriverà nel 2023.

«Ascoltate, non voglio creare panico o altro, ma ho sentito che non arriverà nemmeno quest’anno», ha spiegato Grubb. «Ho sentito dire che arriverà nel 2024».

