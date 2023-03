Suicide Squad nei guai: il gioco Rocksteady sarebbe stato rinviato di nuovo

Warner Bros. Games e lo sviluppatore Rocksteady Studios avrebbero rinviato Suicide Squad Kill the Justice League ancora una volta.

Originariamente previsto per il 2022, il gioco è stato poi spostato nel 2023 e attualmente il lancio è previsto a maggio. Sebbene WB Games non abbia ancora confermato il ritardo del progetto, una fonte attendibile ha affermato che un annuncio formale arriverà presto.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, infatti, Suicide Squad Kill the Justice League è stato infatti internamente posticipato a una data indefinita nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda il motivo di questo ritardo, sembra che il cambiamento sia coinciso con i feedback negativi dei fan dopo l’ultima, importante presentazione del progetto durante il recente State of Play.

Questa informazione proverrebbe da una fonte affidabile forte di una “conoscenza diretta” del gioco. Poco sotto, infatti, il tweet del sempre bene informato Jason Schreier.

Supponendo che questo ritardo finisca per essere confermato dagli sviluppatori e dal publisher americano (cosa che potrebbe accadere già nelle prossime ore), ricordiamo che il team Rocksteady non pubblica giochi di una certa rilevanza da Batman Arkham Knight, uscito ormai nel lontano 2015.

NEWS: Warner Bros and Rocksteady have delayed Suicide Squad: Kill The Justice League once again, from May to later this year, according to a person familiar. A showcase of the game during a PlayStation stream last month was poorly received by fans https://t.co/R6gzNaftAv

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2023