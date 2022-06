Street Fighter 6, il nuovo trailer mostra uno stile unico (e il nuovo logo)

Altra sorpresa allo State of Play è stato Street Fighter 6, presentato con un lungo trailer che mostra il nuovo stile grafico (e un nuovo logo, dopo le polemiche delle scorse settimane).

«L’ultimo capitolo di Street Fighter è stato annunciato! Street Fighter 6 è ambientato in un nuovo universo che offrirà ai giocatori il sistema di combattimento più avanzato mai creato e un’esperienza di gioco senza precedenti», si legge nella descrizione ufficiale del sequel del quinto capitolo (che trovate su Amazon).

Al momento il gioco è previsto su PS5 e PS4 nel corso del 2023, oltre che su Xbox Series X\S e PC Steam.

Poco sotto il lungo trailer di annuncio mostrato in occasione dell’evento PlayStation.

«Grazie al RE Engine, la veste grafica del gioco migliorerà sotto ogni aspetto. Le gocce di sudore scendono sulla pelle, i muscoli si tendono, i petali di ciliegio fluttuano nell’aria e reagiscono ai movimenti dei giocatori. Grazie a questo update grafico unito agli esplosivi spruzzi di vernice e allo strabiliante stile basato sui graffiti, Street Fighter 6 potrà contare su una direzione artistica davvero unica» recita la descrizione ufficiale.

E ancora, «Ryu, Chun-Li e Luke faranno il loro ritorno in Street Fighter 6 e potranno contare su un’estetica rinnovata in linea con questa nuova era. A loro si unirà la new entry Jamie, che arricchirà il gioco con il suo stile unico e l’imprevedibile set di mosse basato sullo stile noto come boxe dell’ubriaco, che incorpora breakdance e persino una bevanda in grado di scatenare il proprio devastante ki.»

Il nuovo Drive è un indicatore da gestire con attenzione, in grado di scatenare la creatività dei giocatori: si potrà sfruttare l’Indicatore Drive per eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa.

Il Drive Impact è un potente colpo in grado di assorbire gli attacchi nemici in arrivo, con la potenzialità di concludersi in un “wall splat”.

Saranno inoltre disponibili due nuove modalità: World Tour, un’esperienza coinvolgente di storia per giocatore singolo, e Battle Hub, che amplierà ulteriormente la portata della comunicazione e del coinvolgimento dei giocatori

Capcom ha dichiarato che sta sviluppando il sequel del picchiaduro con l’obiettivo di elevare il genere dei giochi di combattimento a un nuovo livello nel mondo degli eSports, utilizzando al contempo una tecnologia di sviluppo all’avanguardia per produrre un’esperienza di gioco coinvolgente.

Non è chiaro se lo storico producer Yoshinori Ono sia coinvolto nella realizzazione di Street Fighter 6, dopo che ha lasciato ufficialmente Capcom quasi due anni fa.

Ma non solo: Tekken X Street Fighter potrebbe essere ancora vivo, visto che Katsuhiro Harada ha ammesso che vorrebbe riprendere il progetto crossover.

Infine, avete visto che durante lo State of Play è stato anche annunciato Resident Evil 4 Remake, con tanto di data.