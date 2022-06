Street Fighter 6 avrà la telecronaca in tempo reale, da caster professionisti

Tra gli annunci più reboanti dell’ultimo State of Play c’è stato il reveal di Street Fighter 6, che ha posto le basi per il futuro del franchise di Capcom.

Nel trailer abbiamo visto il ritorno di personaggi come Ryu e Chun Li (ma non in questa versione bellissima), insieme alle immancabili new entry nel roster di lottatori.

Street Fighter 6 era stato rivelato qualche tempo fa, con una polemica relativa al nuovo logo, che pare Capcom abbia comprato in stock.

Ieri sera, invece, è stato mostrato un nuovo trailer con le prime novità di gameplay, nonché la nuova estetica del franchise che sembra essere molto affascinante.

Come ogni picchiaduro apparso nella scena negli ultimi tempi, anche la saga di Capcom ha puntato tantissimo sull’aspetto più spettacolare dei videogiochi.

Street Fighter 6 non sarà da meno e, anzi, con la nuova feature annunciata dopo lo State of Play ci sarà un passo in avanti verso questo aspetto.

Come riporta Gamingbolt, il nuovo episodio della saga di picchiaduro avrà la telecronaca in tempo reale, realizzata da due caster professionisti della scena eSport.

I commentatori Aru e Jeremy “Vicious” Lopez, nomi molto conosciuti nella scena competitiva dei picchiaduro, forniranno rispettivamente il commento in inglese e giapponese durante le partite di Street Fighter 6.

L’idea è quella di rievocare l’energia delle partite che si tengono durante i tornei di picchiaduro, e qui sotto potete vedere il trailer di annuncio della feature:

Oltre a portare un po’ di clamore, la telecronaca in tempo reale fornisce anche feedback in tempo reale per i giocatori, grazie al commento tecnico dei caster.

Non sappiamo ancora cosa succederà per l’Italia, ma i sottotitoli per la telecronaca saranno supportati in 13 lingue.

Street Fighter 6 uscirà nel 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Dopo il quinto capitolo, infatti, il picchiaduro di Capcom non sarà più esclusiva console.